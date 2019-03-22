22 марта – день рождения таджикского писателя-фантаста Абдумалика Бахори, который написал немало интересных рассказов. Думаем, многие идеи для своих повествований он черпал из древних легенд родного края. Ведь в каждой стране есть свои таинственные и загадочные места, которые до сих пор не разгаданы учеными. Есть они и у нас…

Невидимый взгляд

Большую часть территории Таджикистана занимают горы, хребты. И живут здесь не только люди. Помимо мирных пастухов с собаками и овец, за которыми они присматривают, в горах существует множество существ гораздо более древних, чем человечество. Много странного происходит в горах. У альпинистов есть много неписаных правил, чтобы не обижать духов гор. А тем, кто нарушает правила, обычно в горах приходится несладко.

Тут и травмы, и гибель, и страх. По древним легендам именно в горах высоко обитают жестокие и ужасные демоны — дэвы и прекрасные пэри. Но человеку с ними лучше не сталкиваться. В таджикских горах есть также места, где отчетливо видны следы динозавров. В одном из горных селений археологи нашли цепочку следов динозавра и человека, проходивших примерно в одно и то же время.

Как пишет блогер Хафиз Ахатов, его отец, геолог рассказывал, что в горах есть такие места, где даже, будучи в полном одиночестве, чувствуешь чье-то незримое присутствие. «Такие дикие места существуют высоко в горах, что нога человека ступает здесь раз в несколько десятков лет. И это ощущается во всем. В безмерной тишине, например. Когда слышишь, как за десятки метров от тебя падает капелька воды. Это ощущается в нетронутости природы. И в неприятии природой человека. Или не природой. А теми, кто живет в тех местах тысячи, а может и миллионы лет», - пишет он.

Духи гор явно недовольны такой интервенцией людей. Потому альпинисты долго в высокогорье не задерживаются. Помимо древних духов, за последние несколько десятков лет армию големов, призраков и духов пополняют погибшие туристы и альпинисты. Редко кого удается вытащить, обычно тех, кто погиб в горах там и оставляют.

«Я сам, когда был в недельном переходе Сиёма-Лабиджай, через ледник на Перевале Четырех, неподалеку от Короны Сиёмы, часто ощущал на себе чей-то взгляд, явно не человека и не животного. Особенно это было ощутимо на леднике. На высоте 4 200 метров.

Наша туристическая группа из 13 человек поднималась на ледник, но вместо обычных 3 часов подъём отнял у нас почти весь день. Будто кто-то специально скатывал нас вниз. Но самые жуткие вещи стали твориться, когда мы спустились с ледника. Ночью кто-то смял все палатки. Мы проснулись в спальных мешках и куче тряпья вместо хорошо растянутых палаток. И можно было бы списать все на бродячих животных, но животных не было, по словам дежурных. Не было и следов зверей, если только это не были летающие медведи.

И каждому из нас очень хотелось поскорее встретить рассвет, чтобы поскорее удрать от этих жутких, пугающих мест, где нам явно не были рады. Можно было бы не придавать значения собственным страхам, списать все на горную болезнь. Однако вся фото- и видеоаппаратура также отказала. Правда позже исправно заработала, уже когда мы спустились до лагеря.

Так что нам на память остались только съемки до ледника. Высоко же в горах нет ни зверья, ни деревьев. Изредка растет трава. Что же тянет туда нас, людей? Может, нам и не стоит ходить туда, где природа предусмотрела все для существования другой формы жизни, но никак не человека», - отмечает блогер.

Призраки ущелья Страха

Аномальную зону на южных отрогах Гиссарского хребта в Таджикистане открыли случайно. Во время поисков снежного человека исследователи столкнулись в ней со всем спектром непознанного, включая НЛО, телепортацию и то, что, за неимением лучшего, они назвали «сдвигом реальности».

В сентябре 1974 года команда альпинистов под руководством инструктора Игоря Тацла остановилась на ночевку в долине реки Сиёмы. Утром они увидели, что на снегу у палаток остались огромные следы босых ног. Вещи из рюкзаков были вытряхнуты, часть продуктов исчезла. Банки с тушенкой кто-то попытался прокусить: на них остались следы больших зубов. Хотя грохот стоял, судя по всему, немаленький, никто, не проснулся. Тацл потом узнал, что местная чертовщина может «отключать» и бодрствующих людей.

След снежного человека Фото с сайта earth-chronicles.ru

Убедившись, что снежный человек - не миф, Игорь решил его отыскать. Каждое лето он и его коллеги проводили по 2-3 месяца в экспедициях по Памиро-Алаю. Альпинисты выяснили, что волосатое существо известно таджикским горцам под именем «одами ёвои» («дикий человек»).

Расспрашивая чабанов об «одами ёвои», Тацл узнал, что его чаще всего видят близ ущелья Страха, расположенного выше по течению Сиёмы. В ущелье никто из местных не суется - там кто-то швыряется камнями, по ночам из скал исходят лучи света, появляются огненные шары, невидимые «шайтаны» говорят и поют на разные голоса. Вся долина реки пользуется зловещей славой.

Впечатления психиатра

Убедившись, что в горах действительно творится неладное, Тацл рассказал об этом в Москве. Альпиниста с 35-летним стажем сразу же обвинили в пьянстве и употреблении наркотиков. В ответ он назначил врачом очередной экспедиции психиатра-нарколога Олега Румянцева. Лагерь разместился у слияния Сиёмы с Малым Игизаком.

Вечером 9 августа 1981 года Олег и еще одна участница экспедиции Татьяна Неупокоева ощутили смутную тревогу. В небольшом леске они увидели огромный силуэт снежного человека. В руке «одами ёвои» держал светящийся шар. Его белесые лучи позволяли разглядеть существо. Минут через пять после того как снежный человек скрылся, рядом с Татьяной упал камень. Подняв головы, они увидели на горе силуэт «одами ёвои». Светящегося шара в его руке уже не было. Когда на тропе появились люди, существо скрылось.

Камни, то и дело падающие в опасной близости от очевидцев, поначалу приписали снежному человеку. Если камни маленькие – «он так шутит», большие –«чем-то недоволен». Но иногда камни прилетали из места, где негде спрятаться. Даже если «одами ёвои» умеет становиться невидимым, он не может спрятать свой запах или пройти по мягкой почве, не оставив отпечатков ног. Да и точность метания скорее напоминает проделки полтергейста.

Перемещения предметов и спальных мешков с людьми тоже приписывали «одами ёвои». Но эта версия отошла на задний план. Таинственная сила двигала вещи в закрытых палатках и коробках, похищала предметы из карманов. Участники экспедиции взмывали в воздух в палатке, не чувствуя невидимых рук. Однажды человека перебросило на другой берег Сиёмы. В другом случае альпинист обнаружил себя на вершине высокой скалы. Он говорил, что совершенно не помнит подъема.

Огненный шар Фото с сайта inform.kz

Управляемые сны

Участники экспедиции рассказывали и о загадочных снах с очень четкой картинкой. Многие потом уверяли, что не спали и видели показанное кем-то «кино». Одинаковые сны часто появлялись после того, как к палатке прилетали светящиеся шарики. Во время экспедиции «Гиссар-88» два шарика приблизились к лагерю и влетели в палатку, где спали женщины. Они ярко засветились изнутри, но не загорелись.

Когда «визит» закончился, один из альпинистов разбудил женщин и спросил, что они чувствовали. Лидия Сретинская видела во сне большой туннель в горе и прибор с кнопками, позволяющий посетить любое место на Земле. Она выбрала кнопку с названием деревни под Калинином, где прошло ее детство.

- Я тоже увидела туннель и кнопки, но чуть позже, и механически ткнула в кнопку, что нажала Лида, - подтвердила Татьяна Зубкова. - Я очутилась в деревне на берегу Волги, рядом с Лидой, мы вошли в дом... Татьяна видела вещи, находившиеся в доме, Лидину маму. Сретинская поразилась точности, с которой та описывала незнакомого человека, дом и деревню.

Странные шарики давали себя сфотографировать. Зато никому не удалось снять на пленку «розового призрака» - красноватое свечение, напоминающее фигуру человека. Как только кто-то нацеливал на него объектив, возникал голубой конус и садился на камеру, засвечивая всю кассету.

Ночной визит

Во время экспедиций над Сиёмой не раз видели НЛО. «22 августа 1984 года замечено свечение с пульсирующим потоком света, - гласила запись в журнале экспедиции «Гиссар-84». - В бинокль виден диск продолговатой формы с утолщением в нижней части, длиной около 30, высотой - до 10 метров. Висел он на высоте 1-1,5 метра от поверхности земли около получаса.

В стороне от НЛО была замечена наклоненная фигура человека в блестящем облегающем комбинезоне. Сверху на его спину упал луч света, и он выпрямился. Откуда шел луч, не было видно. Он, покачиваясь, развернулся и начал двигаться через следовую полосу, а затем, выйдя из луча, изменил направление и ушел в сторону реки. Рост фигуры 190-195 сантиметров. Утром на полосе были обнаружены два следа необычных ступней, напоминающих лилию. Размеры следов 35 на 18 сантиметров, длина шага 112 сантиметров».

Следовую полосу сделали на случай визитов снежного человека, но она сгодилась и для фигуры в комбинезоне. Участники экспедиции сделали несколько снимков.

Иная реальность

Многие ученые и альпинисты пережили в этих горах «сдвиг реальности». Все окружающее дергалось, как картинка в неисправном телевизоре, иногда исчезал цвет. У них возникало впечатление, что окружающий мир - это иллюзия, скрывающая что-то страшное.

Например, в августе 1983 года находясь в одной из экспедиций, Александр Дьячковский решил заглянуть в найденную накануне пещеру. Вдруг у входа возник сильный вихрь, крутя мелкие камешки и срывая листья с кустов. Одновременно раздались грузные, тяжелые шаги, идущие к пещере: раз, два, три... Александр приготовил фотоаппарат. В этот момент окружающее пространство содрогнулось и снова встало на место. Сбой «картинки» произошел несколько раз, потом все приобрело привычные очертания.

Вихрь стих. Дьячковский вновь услышал шаги, на сей раз удаляющиеся от входа в пещеру. Он выглянул из укрытия, но «йети» (если это, конечно, был он) не увидел. Чуть живой, молодой человек спустился к лагерю и целый день пролежал в палатке…

В 1989-1992 годах, при развале Союза научные экспедиции в аномальную зону прекратились. Ученые переключились на аномалию в виде треугольника в Пермской области. Зато на Сиёму ринулись мистики и любители приключений, жаждущие духовного просветления. Одна из таких групп погибла, поднявшись в горы без теплой одежды.

«Потом в Таджикистане началась гражданская война. Сталкеры предпочли места поближе и поспокойнее. Аномальную зону забыли столь прочно, что она почти не упоминается в Интернете», - пишет автор материала Михаил Герштейн.

Шаровая молния – не редкость…

Интересны и истории о шаровых молниях. Жители кишлаков возле реки Вахш, рассказывали легенду, в которой задействован старинный курган, образованный якобы еще во времена правления Александра Македонского. По мнению уроженцев этих мест, внутри этого кургана, где-то глубоко под землей, находится пристанище злых духов и демонов. Они время от времени выходят на поверхность, принимая образ огромных собак с горящими красным огнем глазами. Очень часто их появление сопровождается сильным запахом серы и черным сиянием.

Это как раз явно говорит о том, что местные жители пытаются при помощи легенды объяснить природу такого загадочного явления, как шаровая молния. Учеными уже давно доказано, что от приближающего электрического шара исходит запах серы, да и цвет плазмоида может оказаться не только белым, желтым и красным, как говорится во многих свидетельствах.

Любители приключений стараются найти мистическое объяснение данному явлению. Одни считают, что шаровая молния имеет непосредственное отношение к НЛО, другие же утверждают о взаимодействии электрической страницы с подземными параллельными мирами.

В научном мире ученые хотят объяснить причину появления шаровой молнии, но даже при объяснении непонятно, почему же она ведет себя как интеллектуальное существо, способное с любопытством наблюдать за людьми? Обычная молния такого же не делает. Да и потом, если это действительно природное явление, почему оно способно двигаться с различной скоростью, нарушая всевозможные законы физики? Она умеет выбирать между простым наблюдением и убийством. Ее заданный маршрут не способно изменить ни одно препятствие. А у некоторых людей, по словам самих очевидцев, электрический шар способен вызывать галлюцинации.

Галлюцинации в Рамитском ущелье

Одна из бывших душанбинок Зоя Крайсик рассказала на одном из форумов историю, которая произошла с ней в 1986 году, когда она еще жила в Таджикистане. «Как-то летом мы – две семейные пары решили поехать на отдых вРамитское ущелье, которое находилось в 45 км на северо-восток от столицы. В той зоне было 3 дома отдыха и один совминовский пионерлагерь. Дорога отличная, доехали быстро. Оставили машину у егеря, а сами пошли пешком в ущелье», - пишет женщина.

Поставили палатки возле речушки, словили и на костре сварили форель...Когда наступила ночь, разбрелись по палаткам. Женщина вспоминает, что быстроуснула.Но где-то глубоко ночью проснулась от какого-то неясногогула и шума. Тихонько выползла из палатки и увидела необычное зрелище…

«Передо мной открылась картина: битва воинов, ржание лошадей, топот копыт, лязг оружия. Воздух был наполнен пылью, солнце было оранжево-красным...Я боялась пошевелиться, а вернее, даже не думала об этом, так как была заворожена этой картиной», - пишет Зоя.

Позже женщина решила разбудить мужа, и рассказав об увиденном, позвала его посмотреть.

Македонский в Средней Азии Фото с сайта wikimedia.org

«Открыли мы снова полог - битва еще идет. Воины Александра Македонского с местными защитниками сражались насмерть: одни за победу, другие за свою землю. Но муж ничего не видит, говорит: «тебе показалось, в горах могут быть глюки» ...и пошел спать. Я еще некоторое время смотрела, глаза невозможно было оторвать. Ведь я только в книгах читала о таких или подобных битвах. А тут своими глазами вижу. Картина неописуема: лошади поднимались на дыбы, лилась кровь, летели головы...Ужас! Я тихонько отползла назад, легла в спальник и все думала об увиденном. Утром муж рассказывает мою ночную историю, но друзья не поверили мне, покрутили у виска... Домой ехали молча, так как мне не о чем было с ними говорить, перед глазами была только битва», - вспоминает женщина.

Позже, уже дома она достала книги о Македонском, которые у нее были, нашла описание того, когда великий полководец "шел" на Самарканд (в то время – Мараканда, - ред.). Нашла! Это был примерно 327-й год до н.э. Он шел через перевал Хобу-Рабат на северо-запад. Многим женщина рассказывала эту историю, но никто не мог ответить, почему она видела это событие как наяву, а ее спутники - нет.

«Это не вымысел. Эти краски неба, ржание лошадей, стоны людей и кровь мне никогда не забыть. Действительно, столько лет уже прошло, а я все помню», - заканчивает свой рассказ очевидица. Интересно, что после публикации ее поста некоторые форумчане, которым доводилось в качестве туристов побывать в тех местах Таджикистана, описывали почти такие же видения.

Снежные люди?

Еще об одной интересной истории в Рамитском ущелье в 1993 году, на одном из сайтов рассказал бывший военный летчик, который подписан под ником.

«Высота 3000-3500 метров. Идем на базу по ущелью, прижимаясь к левой стене, она очень крутая и плотно укрыта снегом. Белая стена, бледно-голубое небо, правая стена ущелья - далеко, взгляд скользит то по горизонту, то падает на приборы. Краем глаза замечаю, какую-то ненормальность. Вглядываюсь, вижу ясно семь фигур - темные, пушистые какие-то. Идут себе по тропе по курсу полета нашего борта на одной с нами высоте. По СПУ (самолетное переговорное устройство – прим. ред) говорю своему штурману, чтобы он тоже посмотрел.

В ответ: "Ох…ть, командир, да тут прямо проспект пешеходный!" Как раз проходим мимо "туристов" траверзом, метров 70-100 до них, идут себе спокойно, с длинными лапами, бурые, пушистые. Никто из них на нас не глянул, обидно даже как-то стало. Крутим правый вираж, смотрим, нет никого! Подходим ближе к стене, ясно видна цепочка следов, которая просто обрывается в снегу и все. Как так? Куда? Ау! Никого нет. Сделали еще заход, посмотрели еще раз, увы. Хотели дать контрольный из ГШ2-30, а потом подумали, пусть идут себе. Лишь бы не боевики, да и где им по таким стенам ходить? Нет, это были не люди», - пишет очевидец.

…В каждом мифе есть ложь и правда. Люди лишь украшают факты при помощи своего воображения, чтобы иметь хоть какую-то возможность объяснить себе то, что им пока недоступно. Поэтому не брать в расчет сказания и наблюдения простых людей было бы не совсем правильно. Ведь не все происходящее может объяснить наука.

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