Сегодня отмечается 76-я годовщина победы в Сталинградской битве, которая переломила ход Второй мировой войны. Величайший героизм проявили советские воины в битве за волжскую твердыню. Героически сражались на подступах к Сталинграду и в самом городе и наши земляки – таджикистанцы.
Среди городских развалин в центре Сталинграда, в единственном в округе уцелевшем доме, где укрывались от обстрелов местные жители (среди них девочка – ребенок-грудничок), в ночь на 27 октября 1942 года заняла круговую оборону боевая группа пулеметчиков, бронебойщиков, снайперов и автоматчиков. Она состояла из 24 бойцов под командованием лейтенанта Афанасьева и сержанта Павлова. Этот дом, ставший важным пунктом обороны города, защищали воины восьми национальностей и в их числе наш земляк - таджик Ахмед Турдыев. Они стали олицетворением боевого братства всех народов СССР, объединенных против общего врага.
Имена многих таджикских воинов стали известны тогда не только в Таджикистане, но и всему Советскому Союзу и даже нашим противникам.
Громкая слава шла тогда о легендарном командире тяжелого танка КВ-2 133-й танковой бригады 62-й армии гвардии старшине Анваре Каландарове. На счету отважного командира танка и его экипажа было более шести подбитых и четыре сожженных фашистских танка. Отважно сражались на Сталинградском фронте командир зенитного орудия 1077-го зенитно-артиллерийского полка сержант Сайфулло Пулатов - со своим расчетом он сбил три немецких самолета, командир 684-го артиллерийского полка майор Шарифджан Ахмеджанов, командир кавалерийского эскадрона Махмудбек Нарзибеков, пулеметчики Бакир Давлятов и Александр Гордеев.
Отлично действовали в разгар боев в городе командир штурмовой группы гвардии младший лейтенант Халил Расулов и многие другие бойцы и командиры из нашей республики, которые в составе различных воинских подразделений отстояли героический Сталинград, встав на пути немецко-фашистских войск.
Достойный вклад в разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом внесли граждане Советского Таджикистана. Десятки, сотни таджикистанцев осаждали военкоматы с заявлениями о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. В 1942 году в боевых действиях под Сталинградом приняли участие сформированные в Таджикистане 2 кавалерийские дивизии – 61-я и 104-я. Например, об исключительной смелости кавалеристов 61-й дивизии свидетельствует оперативное донесение начальника штаба 17-го армейского корпуса вермахта генерал-майора Ганса Дерра. Где он отмечает, что противник «продолжал проявлять активность. Его усиленные атаки 4 декабря, несмотря на храбрые действия 3 румынских батальонов, привели к потере населённых пунктов Шарнутовский и Дорганов. 61-я кавалерийская дивизия русских проникла через брешь в районе Крайняя Балка непосредственно до восточной окраины Котельниково».
В боях с немецко-фашистскими войсками 61-й кавалерийской дивизией были нанесены большие потери 114-му мотопехотному полку, 11-му танковому полку 6-й танковой дивизии немцев. Понесли тяжёлые потери и были разгромлены 2-й, 3-й, 4-й кавалерийские и 3-й артиллерийский полки румын. Зарублено и уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров, взято в плен более 2000 человек. Подбито, сожжено и захвачено более 40 танков, свыше 150 автомашин, более 100 орудий различных калибров и других видов вооружения, боеприпасов.
Конники Таджикистана задержали продвижение танковой группировки врага, стремившейся на соединение с окруженными под Сталинградом немецкими войсками.
Тогда же на средства населения Таджикистана построена и передана Сталинградскому фронту танковая колонна «Комсомолец Таджикистана».
В те дни в республиканской печати были опубликованы фотографии и благодарственные письма от воинов Красной Армии, оборонявших Сталинград, направленные гражданам Таджикистана, письма и фотографии, ставшие историей, которые сегодня вы сможете увидеть и прочитать.
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Санавбар14 февраля, 2018 11:17
Мы дети , внуки и правнуки таджикского Мересьева, участника незабываемой Сталинградской битвы, которого с 70-тилетием победы в этой битве поздравлял лично губернатор Волгограда /Сталинграда - Касымова Джамола Касымовича - приглашаем к нам в гости как автора статьи, так и других членов корреспондентского корпуса в гости. Мы очень гордимся жизненным подвигом нашего старейшины, о котором написано немало книг, сняты фильмы. Им нужны внимание и благодарность потомков.
Matin Saliev2 февраля, 2018 22:22
Asia Plus - Мало кто знает, что в Душанбе ныне живет всего один участник Сталинградской битвы - полковник в отставке Халил Муминович Расулов.
Eto ne pravda, Kasymov Jamol Kasimovich, o kotorom vi pisali, tak je yavlyaetsya uchastnikom Stalingradskoi biti.
Была холодная ноябрьская ночь 1942 года, когда его вместе с группой молодых людей везли в вагонах в Сталинград. Все дальше он уезжал от родного дома, от старенькой матери, от разбитой мечты закончить вуз. Все осталось позади.
Ему тогда было только 21. А сегодня, награжденный за храбрость в бою за советскую родину орденами Отечественной войны I и II степени, один из основателей Таджикского аграрного университета Джамол Касымов
Сангинов 2 февраля, 2018 21:41
Гордимся героями Великой Отечественной Войны. Доброго Вам Здоровья!