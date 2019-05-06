Почти 180 лет назад, 6 мая 1840 года, на лондонском почтамте в продажу поступили первые в мире почтовые марки. В Таджикистане с 1929 года оплата почтовых сборов производилась марками Советского Союза. А первая марка суверенного Таджикистана была выпущена в мае 92-го.

История почты и почтовых марок Республики Таджикистан охватывает два основных этапа развития почтовой связи на территории страны: советский и независимый, с которым связано начало эмиссии собственных почтовых марок Таджикистана с 1992 года.

Во времена СССР почта Таджикской ССР, образованная в 1929 году, была частью единой советской системы связи, и оплата почтовых сборов на её территории производилась марками Советского Союза.

Первые марки с надписью «Почта СССР», которая сохранялась на всех марках Советского Союза, были выпущены в августе 1923 года. Это была серия из четырёх зубцовых и беззубцовых марок, посвящённая открытию первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.

Фото: litcult.ru 1 /12 Почта СССР

Сюжеты, отражавшие республику, персоналии и географические объекты Таджикистана, неоднократно выходили как на отдельных почтовых миниатюрах, так и в составе серий марок СССР.

Первая марка суверенного Таджикистана номиналом 50 копеек - «Сокровища музеев, золотая пряжка со сценой охоты на дикого кабана (I-II век н. э.)», была выпущена 20 мая 1992 года.

В 2016 году была выпущена марка, посвященная Олимпийским играм 2016 года в Бразилии: именно в Рио-де-Жанейро таджикский молотобоец Дильшод Назаров впервые стал Олимпийским чемпионом, завоевав золото по метанию молота.

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