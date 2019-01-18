Андрис Лиепа назначен руководителем балетной труппы Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте. Как сообщает пресс-служба театра, новый руководитель был представлен труппе 16 января 2019 года министром культуры Узбекистана Бахтияром Сайфуллаевым.

Андрис Лиепа – советский и российский артист балета, сын премьера Большого театра Мариса Лиепы. С 1980 года после окончания МАХУ Андрис восемь лет был ведущим солистом Большого, но был вынужден оставить сцену после серьезной травмы. Занимался реконструкцией балетов Михаила Фокина, собственными постановками на разных сценах (например, «Спящей красавицы» в Театре имени Сац), а также был балетмейстером театра «Кремлевский балет».

Лиепа начал сотрудничество с ташкентским ГАБТом в октябре 2018 года, когда вместе с хореографом Игорем Пиворовичем поставил в театре два одноактных балета Фокина: «Шахерезада» на музыку Римского-Корсакова и «Жар-птица» Стравинского. Премьера состоялась в декабре.

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