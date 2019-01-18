Социальные сети Facebook и ВКонтакте, а также видеохостинг YouTube во вторник, 15 января, вновь стали свободно открываться в Узбекистане. До этого примерно периодически наблюдалось полное отсутствие доступа к внешнему интернет-каналу, пишет «Газета.uz».

С начала осени интернет-пользователи Узбекистана могли пользоваться указанными сервисами только через VPN. Причины, по которым к ним был закрыт доступ, до сих пор неизвестны (официальные лица объясняли это обновлением телекоммуникационного оборудования и сменой криптографического ключа Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров – ICANN).



Источник «Газеты.uz» в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций подтвердил снятие блокировки с соцсетей, но не смог уточнить, временно это или насовсем.



Все интернет-провайдеры и операторы Узбекистана выходят в интернет через международный центр пакетной коммутации компании «Узбектелеком». Получить комментарий там «Газете.uz» не удалось.

Скорость упала



Между тем, согласно индексу Speedtest Global, опубликованному на Speedtest.net, в декабре 2018 года интернет в Узбекистане замедлился и страна по скорости мобильного интернета опустилась на три позиции и теперь занимает 111-е место из 125 стран со скоростью 9,97 Мбит/с, пишет ca-news.org.

По скорости проводного интернета страна напротив поднялась на три позиции и теперь занимает 108-е место из 121 со скоростью 10,11 Мбит/с.



Первое место по скорости мобильного интернета сохранила Исландия (72,77 Мбит/с), по скорости проводного — Сингапур (190,94 Мбит/с).



В конце ноября 2018 года АО «Узбектелеком» модернизировало комплексы Международного центра коммутации. Компания заявила об увеличении пропускной способности международного интернет-канала в 10 раз — со 110 Гбит/с в начале года до 1200 Гбит/с.

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