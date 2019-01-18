Тутихон Улфатова и Махмадшо Улфатов, родители пострадавшего при взрыве в Магнитогорске и потерявшего свою семью Шухрата, на днях вылетят в Челябинск. Они хотят увидеть сына, но сообщать ему о смерти жены и детей пока не будут, сообщили «АП» родственники семьи Улфатовых.
Дядя пострадавшего Шухрата Улфатова, Бахтиёр Султонов, сообщил, что сегодня Тутихон получила заграничный паспорт, и теперь решается вопрос о дате вылета.
Бахтиёр Султонов отметил, что родители пока не станут говорить сыну о смерти его жены и детей.
«Они просто навестят его. Мы думаем, что пока говорить ему эту страшную весть еще рано. Он после операции, и хотя врачи оценивают его состояние, как стабильное, Шухрат все еще слаб, и эта новость может ухудшить его состояние», - отметил он.
«Врачи так и не пускают к нему нас, родственников. Но сказали, что он идёт на поправку. Они сообщили, что через 3-4 дня его переведут из реанимации в общую палату. Никаких операций ему пока больше не планируется проводить», - сообщил Султонов.
Он также сообщил, что вопрос компенсации за погибших со стороны российский властей решён, и они получат ее в полном размере: так им обещали.
«Перед отъездом из Магнитогорска мы обсудили этот вопрос с сотрудниками администрации города. Мы сказали, что летим на похороны в Таджикистан. Они сообщили, что как только обратно вернемся из Таджикистана, получим компенсацию. Размер компенсации пока неизвестен», - сообщил Султонов.
Напомним, в Магнитогорске, где 31 декабря произошло обрушение подъезда, предположительно, из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек.
В первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе Шухрат Улфатов. Он был прооперирован, ему удалили селезенку.
Спустя три дня под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли тела его жены - Раджабмо и троих их детей, позже они были доставлены на родину и преданы земле в кишлаке Малик Гиёев района Кушониён Хатлонской области.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тоҷикистон бе кумаки беруна буҷети соли 2018-ро барзиёд иҷро кард
Ҳудуди 80% дар Тоҷикистон дар бахшҳои маошашон паст кор мекунанд
Раиси вилояти Андиҷон соҳибкоронро ба пардохти”андози футбол” уҳдадор кард
Кумитаи андоз аз гуфтугӯҳо дар мессенҷер андоз ситониданист
БДА Душанбе назорат аз болои мошинҳои ифлосро пурзӯр кард
Эмомалӣ Раҳмон ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии дастархонороӣ дастур дод
Толибилмони тоҷик дар олимпиадаи байнулмилалӣ 13 медал гирифтанд
СААД то охири сол барномаи таҳкими марзи Тоҷикистону Афғонистонро қабул мекунад
Усмон Тошев: “Бачаҳо ҳис карданд, ки ғолиб меоянд”
Тармафароиҳо роҳи мошингардро ба шаҳри Хоруғ бастанд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста