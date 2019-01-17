Федерация футбола Таджикистана за последние три дня договорилась с тремя компаниями - «МегаФон Таджикистан», «Сомон Эйр» и «Profi Print», чтобы они поддержали отечественный футбол.
Соглашения подписали вице-президент Федерации футбола Таджикистана Дилшод Джураев, финансовый директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников, коммерческий директор авиакомпании «Сомон Эйр» Абдулкосим Валиев и генеральный директор ООО «Дунёи рангин» Солиджон Саипов.
«Мы продолжаем наше партнерство с этими компаниями, так как 2019 год в таджикском футболе станет очень насыщенным. Впереди – чемпионаты по всем возрастным категориям, ряд международных турниров с участием различных сборных, в том числе юношескому футболу и футзалу», - отметил Дилшод Джураев.
Финансовый директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников заявил, что его компания в этом году окажет поддержку ФФТ в пределах 300 тыс. сомони. По его словам, компания всегда поддерживала спорт в Таджикистане, и впредь не откажется от своих планов оказать услуги таджикскому футболу.
ФФТ тесно сотрудничает с «Сомон Эйр» с 2017 года. «Особенно хочу отметить, что в выходе юношеской сборной Таджикистана (U-16) на чемпионат мира-2019 в Перу есть и немалый вклад авиакомпании «Сомон Эйр». Надеемся на дальнейшее сотрудничество, успехов и процветания вам и всему вашему коллективу», – отметил вице-президент ФФТ.
Коммерческий директор авиакомпании «Сомон Эйр» Абдулкосим Валиев пообещал, что и в дальнейшем компания будет работать на благо всего таджикского спорта, особенно, футбола.
"Для нас большая гордость быть партнером Федерации футбола Таджикистана, - заявил руководитель рекламного агентства «Profi Print» Солиджон Саипов. – На рынке Таджикистана наша компания более 10 лет. За все это время мы наладили собственное производство по всем направлениям наружной рекламы, собрали отличную команду дизайнеров, конструкторов, инженеров и менеджеров".
Все руководители компаний, с которыми ФФТ подписала партнерские соглашения, особо подчеркнули, что являются болельщиками душанбинского клуба «Истиклол», который назвали флагманом таджикского футбола.
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