Почти 98% от общей численности работоспособного населения страны занято в экономике, а около 52 тыс. человек имеют официальный статус безработного, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В структуре работающих по видам экономической деятельности 45% приходится на сельское хозяйство, а почти 30% - на образование (20,1%) и здравоохранение (9,5%).

В обрабатывающей промышленности занято 4,8%, в государственном управлении и обороне - 3,9%, в строительстве 2,9%, в транспорте и торговле – по 2%, в финансовом посредничестве – 1,5%.

Между тем, наиболее низкие заработные платы зафиксированы именно в сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании: среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составляет 617 сомони ($65), в здравоохранении – 817 сомони ($86), а в образовании – 933 сомони ($99).

Самую же высокую зарплату получают работники финансового посредничества (банков и других кредитных организаций), строители и горняки. Среднемесячная зарплата в сфере финансового посредничества к концу прошлого года составила 3 тыс. 520 сомони ($374), в строительстве – 2 тыс. 605 сомони ($276), в горнодобывающей промышленности – 2 тыс. 488 ($264).

Среднемесячная номинальная зарплата в стране составляет 1 тыс. 324 сомони ($140).

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