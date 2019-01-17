Правительству Таджикистана удалось перевыполнить планы по сбору доходов государственного бюджета в прошлом году. Бюджет получил на 70 млн. сомони (около $7,5 млн) больше запланированного объема.
По предварительным данным министерства финансов, общий объем госбюджета в 2018 году составил более 23,3 млрд. сомони, что на 0,3% больше уточненного плана.
Налоговые поступления в прошлом году составили около 15 млрд. сомони, что составляет порядка 65% всех доходов бюджета.
В прошлом году по сравнению с 2017 годом увеличился сбор подоходного налога, налога на прибыль, акциза и налога на добавленную стоимость.
Между тем, в опубликованном на днях докладе Всемирного банка по экономике Таджикистана говорится, что дефицит поступлений бюджета страны в прошлом году покрывался за счет штрафов и пеней, которые взыскивались в ходе осуществления выездных проверок бизнеса.
Авторы доклада отмечают, что правительство больше не показывает полученные сборы по итогам проведения налоговых проверок в отдельной категории, а поступившие суммы перераспределяются по соответствующим категориям налогов.
«Такое методологическое изменение в представлении бюджета препятствует проведению надлежащей оценки тенденций добровольного соблюдения налогового законодательства в стране», - заключают экономисты Всемирного банка.
Без поддержки
В докладе Всемирного банка подчеркивается, что в прошлом году Таджикистан не получил гранты на поддержку госбюджета, как это было предусмотрено.
В предыдущие годы, особенно во время последнего глобального финансового кризиса, Таджикистан обычно ближе к концу года исправно получал бюджетную поддержку от международных финансовых институтов.
«Все партнеры по развитию отложили реализацию своих программ бюджетной поддержки до тех пор, пока правительство не достигнет соответствующих договоренностей с Международным валютным фондом», - отмечают аналитики Всемирного банка.
Речь, по всей видимости, идет о выполнении правительством Таджикистана рекомендаций Программы оценки финансового сектора (FSAP) взамен на финансовую поддержку со стороны Фонда.
По итогам последней своей миссии в Таджикистан представители МВФ заявили, что приветствуют принятые меры по совершенствованию регулирования и надзора, классификации активов и предоставления ресурсов, а также управления валютным и кредитным рисками со стороны банков.
«Однако необходимо сделать еще больше для выполнения рекомендаций Программы оценки финансового сектора», - отмечала глава миссии Фонда Падамжа Ханделвал.
Она подчеркнула негативные риски для фискальных перспектив из-за реализации инфраструктурных проектов, неприоритетные капитальные расходы, и в целом, неэффективное управление государственными расходами.
В докладе Всемирного банка говорится, что государственные расходы за последние два года резко возросли в связи с продолжением строительства Рогунской ГЭС. Отмечается, что высокий уровень капитальных затрат в основном финансировался за счет выручки от еврооблигаций, выпущенных в 2017 году, а также за счет продажи золота с государственных депозитов.
Бюджетные данные будут более доступными?
Правительство своим постановлением обязал Минфин в наступившем году публиковать ежеквартально на своем интернет-сайте данные об исполнении государственного бюджета.
Документом для обеспечения прозрачности расходов бюджетных средств поручается публиковать информацию о ходе исполнения доходной и расходной частей госбюджета на 2019 год. Исключением является информация, имеющая секретный характер.
Минфин обычно не проявляет особую открытость при предоставлении бюджетной информации: в разделе «Бюджет» на сайте финансового ведомства наиболее «свежую» информацию относительно исполнения бюджета можно получить из 17-и страничного «Полугодового обзора исполнения государственного бюджета за 1 полугодие 2018 года».
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ҳудуди 80% дар Тоҷикистон дар бахшҳои маошашон паст кор мекунанд
Раиси вилояти Андиҷон соҳибкоронро ба пардохти”андози футбол” уҳдадор кард
Кумитаи андоз аз гуфтугӯҳо дар мессенҷер андоз ситониданист
БДА Душанбе назорат аз болои мошинҳои ифлосро пурзӯр кард
Эмомалӣ Раҳмон ба баргузории озмуни ҷумҳуриявии дастархонороӣ дастур дод
Толибилмони тоҷик дар олимпиадаи байнулмилалӣ 13 медал гирифтанд
СААД то охири сол барномаи таҳкими марзи Тоҷикистону Афғонистонро қабул мекунад
Усмон Тошев: “Бачаҳо ҳис карданд, ки ғолиб меоянд”
Тармафароиҳо роҳи мошингардро ба шаҳри Хоруғ бастанд
Афзоиши иқтисоди Тоҷикистон аз интизориҳои ҳукумат зиёдтар шуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Москова 37
теперь нужна статистика, сколько было ликвидировано фирм и индивидуальных предпринимателей . Думаю будет ясно как работаю налоговики
El1
- Шеф, деньги появились, на что потратим?
- Так...Флагшток на пике Сомони!