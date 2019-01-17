Глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов потребовал, чтобы все действующие в области предприниматели заплатили 8,5 млрд. сумов ($964 тыс) "спонсорской помощи" в счёт Андижанского профессионального футбольного клуба (ПФК).

Такая помощь, по его словам, нужна клубу в ходе подготовки к Суперлиге 2019 года, сообщает centralasian.org.

В 6-страничном документе администрации Андижанской области перечислены названия 167 предприятий и организаций, на которые возложили «футбольный налог».

"На встрече 9 января 2019 года под председательством главы Андижанской области Шухрата Абдурахманова обсуждались проблемы материально-технической базы местного футбольного клуба "Андижан". В решении собрания приведён список из 167 предприятий и учреждений, которые должны обеспечить ПФК материальной помощью. Каждому указанному в списке предпринимателю поручено перечислить деньги на счет футбольного клуба в "Асака банке", - говорится в сообщении.

Чиновник областной администрации подтвердил, что предпринимателям и должностным лицам на собрании было предложено оказать «спонсорскую помощь» местному футбольному клубу.

Как сообщил андижанский предприниматель, после собрания и решения хокима области, на предпринимателей начали оказывать давление по более быстрой передаче денег.

Главным спонсором Андижанского футбольного клуба в соответствии с указом президента от 9 марта 2017 года назначен GM Uzbekistan.

Одднако, представитель GM Uzbekistan сообщил, что компания находится на грани банкротства, поэтому на спонсорство нет денег.

«Причина нехватки денег в том, что снизилась продажа автомобилей. Нет экспорта. GM Uzbekistan сейчас расследует прокуратура. Всё идёт к банкротству. Короче, не до футбола», - сказал чиновник GM Uzbekistan.

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