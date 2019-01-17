Супруга Мухаммеда Али Лони Али продала дом и поместье, площадью 328 гектаров, расположенный в штате Мичиган на берегу реки Святого Джозефа, фонду «Türken», сообщает TRT (официальный сайт телерадиокомпании Турции).

«Турецкий фонд молодёжи и образования» (Türken), действующий в США, купил дом, скончавшегося в 2016 году легендарного борца Мухаммеда Али, находящийся в Мичигане, за $2,5 млн., сообщает издание.

Помимо большого дома с 4-мя спальнями, на территории поместья расположены спортивный зал, где имеется боксёрский ринг, баскетбольная площадка и бассейн, всё вместе составляющие 7 пристроек.

Фото с сайта CA-News 1 /10

Этот дом Мухаммед Али купил за $400 тыс. в середине 70-ых годов. Даже после того, как он переехал в Лос -Анджелес и Аризону, он временами приезжал в поместье, чтобы отдохнуть и уединиться.

Маклерская компания Cressy & Everett, которая занималась продажей дома, заявила, что к ним поступило много предложений о покупке, в том числе из Индонезии и Дубая, но фонд «Türken» был больше всех очарован этой местностью и здешним духом ностальгии.

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