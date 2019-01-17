В Алматы 9-15 января состоялась 15-ая Международная олимпиада по математике, физике и информатике.

По сложности предлагаемых задач, она считается важным этапом для подготовки к мировым олимпиадам по указанным предметам, сообщили «АП» в Таджикско-российской гимназии-интернате "Хотам и П.В." (ТРГИ).

В олимпиаде приняли участие 82 команды из 18 стран. В состав каждой команды входят три математика, 2 физика и 2 программиста.

Из Таджикистана в олимпиаде приняли участие 5 команд: по две команды из Лицея для одаренных детей и «Хотам и ПВ» из Душанбе, а также одна команда, составленная из самых сильных учащихся остальных школ Таджикистана.

«Участие школьников Таджикистана можно считать весьма успешным, поскольку никогда они на этой олимпиаде не завоевали 13 медалей, из которых 2 золотые, одна серебряная и 10 бронзовые», - сообщили в ТРГИ.

Обе золотые, серебряная медаль и 6 бронзовых медалей завоеваны командой «Хотам и ПВ», 3 бронзовые медали получила команда Лицея для одаренных детей и еще одна бронзовая медаль сборной командой.

Золотые медали по физике и математике получили ученики 10 класса Далер Пиров и 11 класса Наимджон Хонджонов. Серебряную медаль по физике получил ученик 11 класса Фарахманд Хасанов, а бронзовые медали завоевали учащиеся 9-го класса лицея «Хотам и ПВ» Шорухджон Исоматов, Сино Хайриддинов, Джамшед Рустамов и Вазирджон Пиров. Остальные бронзовые медали получили ученики 11 класса: Давлатходжа Максумов и Акмал Мамадшоев по информатике, Тимур Саломатшоев по физике, Рахмонджон Собиров, Сохибджон Авгонов и Джахонгир Ураков по математике.

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