Обильные снегопады 16 января спровоцировали сход ряда снежных лавин на автодорогах Душанбе-Куляб-Дарваз-Хорог-Мургаб.

В частности, лавины сошли на автодороге Душанбе-Хорог на 334-344-363 и 364 километрах на территории Дарвазского района, на 462 км Ванджского района, на 566-574 км Рушанского района, 559-594 км Шугнанского района.

Кроме того, снежные лавины, сошедшие на автодороге Хорог-Ишкашим и Хорог-Мургаб стали причиной временного прекращения автомобильного движения, сообщила «АП» пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, майор Умеда Юсуфи.

Между тем, от снежной лавины, которая обрушилась на кишлак Пашор Шугнанского района ГБАО, частично разрушены три жилых дома, жертв и пострадавших нет. Жильцам пострадавших домов местные власти оказывают помощь.

По словам Юсуфи, на места схода снежных лавин направлена дорожная техника, которая расчищают дороги от снега для возобновления движения автотранспорта.

Другие дороги, ведущие от столицы к остальным регионам Таджикистана, открыты для движения автотранспорта.

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По данным синоптиков Таджикистана, в период с 17по 20 января угроза схода снежных лавин сохраняется, в частности на южных склонах Гиссарского хребта (Варзоб - Анзоб), в горных районах РРП и западных районах ГБАО ( Дарваз-Хорог, Хорог-Мургаб, Хорог-Ишкашим).

На автомагистралях республики сохраняется снежный накат, гололедица и снежные заносы. На горных перевалах туман (ухудшение видимости до 200 м).

20 января в республике ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и, возможно, снега, в отдельных районах сильные (за исключением ГБАО).

КЧС предупреждает, на горных дорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

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