О том, каким будет маркетинг в наступившем году, что такое клиентоориентированность и зачем она нужна – в коротком интервью «АП» рассказал известный российский маркетолог Игорь Манн, который в эти выходные приезжает в Душанбе.
Игоря Манна в российских СМИ часто называют маркетологом №1; ежегодно он проводит невероятное количество семинаров и тренингов, ведет свои собственные компании и помогает это делать другим. Еще он пишет книги и даёт консультации специалистам; на этой неделе он приезжает в Душанбе, где проведет два тренинга для таджикских маркетологов. Перед приездом мы пообщались с ним по Skype.
- Игорь, таджикский рынок специфический, и очень многие прекрасные советы от наших российских коллег, увы, здесь не работают. Советы, которые вы везете таджикской аудитории, написаны специально для нее?
- Давайте сразу скажу, что - нет, вещи, которые я буду рассказывать, я уже рассказывал в самых разных странах; я много где выступаю, но контент везде одинаковый. Потому что это те базовые вещи, которые зайдут в любой стране, будь то это Швеция или Таджикистан. Я часто слышу о том, что это у нас работает, а это – нет, что у нас своя специфика, но я абсолютно уверен в универсальности контента.
- У вас есть классное определение маркетинга – «приобретение и удержание клиентов» - можете дать такое же ёмкое и понятное определение клиентоориентированности, о которой вы очень часто говорите. Что это такое?
- Это работа, которая вызывает восхищение у клиентов, и они совершают повторные покупки и рекомендуют компанию другим. То есть, клиентоориентированность – это восхищающая работа.
- Чтобы делать восхищающую работу, нужно быть самому восхищенным, как удержать восхищение? Оно очень быстро проходит.
- Вы должны быть таким предпринимателем, для которого это не сложная работа, т.е. для вас общение с людьми и доставление им счастья - привычка. Но прежде всего, нужно создать подходящие условия для сотрудников, сделать их счастливыми и они сделают счастливыми ваших клиентов. Это сложно, но без этого не обойтись. Нужно создать все необходимые условия, нанять правильных людей, научить их, дать им серьезную мотивацию и потом думать про клиентов, а не наоборот.
«Мы не должны стыдиться того, что мы отстаём»
- Можете назвать три актуальные тенденции в маркетинге в 2019 году для постсоветского пространства?
- Я их покажу в Душанбе, их там порядка 60, и каждый должен найти свои. Но, во-первых, это инновации, если ты хочешь добиться чего-то в бизнесе, то надо начинать делать новые вещи. Во-вторых, – клиентоориентированность, и в-третьих, это маркетинг без бюджета. С бюджетом - любой может, а ты попробуй без бюджета.
- Тренды в маркетинге на постсоветском пространстве отличаются от западных?
- Мы отстаем. Но мы не должны стыдиться того, что мы отстаём, потому что у нас рыночная экономика появилась на столетия позже, чем на Западе. Отстаём, смотрим, что делают другие, и делаем то же самое - это называется бенчмаркетинг. Обзор лучших практик и перенимание наилучшего опыта. Вот с этим наилучшим опытом я и приезжаю, почему я в нем свято уверен, потому что он апробирован.
- Западный опыт будет здесь работать?
- Нужно брать ровно то, что тебе подходит. Ну, возьмем, например «биг-дату» про нее сейчас говорит вся Америка, но для малого и среднего бизнеса – это вещь ненужная, надо смотреть только на те тренды, которые подходят именно вам. А вот маркетинг бюджета - 100% тренд, который нужно не оценивая начинать применять, он нужен всем.
В общем, тренды стоит применять только после того, как ты их оценил.
- Тогда назовите, пожалуйста, три главных западных тренда в маркетинге в 2019 году?
- Первый тренд - диджитализация, второй - персонификация, когда ты затачиваешь свое предложение уже не только под рынки или под сегменты, но под конкретного человека и третий тренд – это «биг-дата». Но последние два тренды пока не востребованы на постсоветском пространстве.
- В своих интервью вы сетуете на то, что слушатели не всегда выполняют ваши рекомендации полностью, что влияет на конечный результат. А за какие сроки можно добиться результата, если полностью следовать вашим советам?
- Я стараюсь делать все возможное, чтобы люди сразу выполняли какие-то прикладные вещи; в Душанбе у меня будет меньше времени, чем обычно, поэтому я постараюсь, чтобы люди в аудитории что-то сделали и сразу получили результат.
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Кулли ахбор
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Socrat1
Я тоже постоянно слышу "в Таджикистане это не работает". Если во всем мире работает, а у вас не работает, значит у вас проблемы и пора меняться, или оставаться на обочине цивилизации