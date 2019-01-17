Об этом сегодня рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Таджикистане Гасан Дилсуз оглу Мамедзаде на встрече с представителями СМИ республики.

Встреча была посвящена Дню всенародной скорби, который отмечается в Азербайджане и связана с событиями в Баку 1990 года. 29 лет назад, в ночь с 19 на 20 января в столицу Азербайджана были введены войска советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс.

«Этот день вошел в историю нашей страны как трагедия, но вместе с тем, это героический день, так как разбудил самосознание народа в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана», - отметил г-н Мамедзаде.

Посол Азербайджана в Таджикистане Гасан Дилсуз оглу Мамедзаде Фото Asia-Plus

Вниманию гостей был представлен документальный фильм об истории почти 30-летней давности в Азербайджане.

Помимо этого невеселого повода, посол Азербайджана рассказал представителям СМИ о сотрудничестве между двумя странами.

По его словам, главным событием в дипломатических отношениях между Азербайджаном и Таджикистаном стал прошлогодний визит в Баку таджикистанского президента Эмомали Рахмона, в ходе которого было подписано 12 важных документов, регламентирующих таджикско-азербайджанские отношения.

Важным и стратегическим среди этих соглашений Мамедзаде назвал транзитную доставку и отправку таджикских грузов по железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, а также поставка глинозема из Азербайджана в Таджикистан для производства алюминия.

Кроме этого, азербайджанская сторона проявила интерес к созданию совместных проектов, в том числе, и в сфере культуры.

«Мы решили провести в этом году несколько культурных мероприятий с участием азербайджанских артистов. С другой стороны, намерены поддержать местные театры, и планируем спонсировать спектакль по пьесе таджикистанской писательницы азербайджанского происхождения Амал Ханум Гаджиевой, которая повествует о дружбе между представителями наших народов и основана на реальных событиях», - отметил дипломат.

Эта встреча первая в этом году, организованная азербайджанским дипломатом на своем посту после назначения. Г-н Мамедзаде выразил готовность и в дальнейшем сотрудничать с журналистами, приглашая их на все мероприятия посольства.

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