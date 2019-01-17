Много сотен лет назад практически в каждом доме коренных народов Центральной Азии, в том числе и таджиков, хранились аджуба – керамические свистульки-обереги. Их свистом не только отпугивали нечистую силу, но и вызывали дождь и ветер.
Любопытно, что с приходом Ислама, эти свистульки не перестали выполнять свою роль домусульманского культа – их продолжали изготавливать к празднику Навруз, связывая с ними надежды на урожай, на жизнь без невзгод в будущем году.
Именно об этом народном промысле, который сейчас находится практически на грани исчезновения, рассказывает наш очередной сюжет.
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