АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
Фонд «Диалог цивилизаций» проводит круглый стол на тему «Термин «таджик» в древних первоисточниках». Начало в 17:00, в «Кохи афсарон»
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –17 ЯНВАРЯ
1995 – Основана Президентская (с 2004 - Национальная) гвардия Таджикистана.
2012 – В Таджикистане открыт Национальный процессинговый центр.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ЯНВАРЯ
1893 – Родилась поэтесса Розия Озод, мать академика Бободжана Гафурова.
1893 – Родился один из борцов за установление Советской власти в Таджикистане Борис Вячеславович Толпыго.
1927 – Родился оперный певец, Народный артист СССР Ахмад Бобокулов.
1950 – Родился Давлатов Матлубхон Султонович, экс-руководитель Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 6-11 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО ночью 28-33 мороза, днем 13-18 мороза, (в районе Булункуля ночью 45-47 мороза, днем 23-25 мороза).
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, местами до 14-16 мороза, днем -2+3.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Худжанд –Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 мороза, днем 7-9 мороза.
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