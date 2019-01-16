АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Фонд «Диалог цивилизаций» проводит круглый стол на тему «Термин «таджик» в древних первоисточниках». Начало в 17:00, в «Кохи афсарон»

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –17 ЯНВАРЯ

1995 – Основана Президентская (с 2004 - Национальная) гвардия Таджикистана.

2012 – В Таджикистане открыт Национальный процессинговый центр.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ЯНВАРЯ

1893 – Родилась поэтесса Розия Озод, мать академика Бободжана Гафурова.

1893 – Родился один из борцов за установление Советской власти в Таджикистане Борис Вячеславович Толпыго.

1927 – Родился оперный певец, Народный артист СССР Ахмад Бобокулов.

1950 – Родился Давлатов Матлубхон Султонович, экс-руководитель Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 6-11 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 мороза, днем 6-11 мороза, по ВГБАО ночью 28-33 мороза, днем 13-18 мороза, (в районе Булункуля ночью 45-47 мороза, днем 23-25 мороза).

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, местами до 14-16 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд –Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 мороза, днем 7-9 мороза.