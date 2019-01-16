Реальный рост экономики Таджикистана в прошлом году составил 7,3%, что на 0,3 процентных пунктов выше ожидания правительства страны.
Произведенный ВВП в 2018 году сложился в сумме более 68,8 млрд. сомони (более $7,3 млрд.), что в сопоставимых ценах на 7,3% больше показателя 2017 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
Доли сельского хозяйства и промышленности в структуре ВВП практически поравнялись: 18,7% и 17,3%, соответственно. Однако это связано не с существенным ростом доли промышленности (по итогам в 2017 года составлял 17%), а, наоборот, со значительным сокращением доли сельского хозяйства: с 21,1% в 2017 году до 18,7% в 2018 году.
Доля торговли в прошлогоднем ВВП составил 14%, транспорта – 10,8%, налогов – 10,6%, строительства – 9,7%.
Правительство прогнозировало по итогам 2018 года рост ВВП на уровне 7%. На этом же уровне ожидается рост экономики в этом году.
Аналитики Международного валютного фонда прогнозировали рост экономики Таджикистана в 2018 году на уровне 5%, Азиатского банка развития – 6%, а экономисты Евразийского банка развития предрекали республике рост на уровне 7,1%.
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Кулли ахбор
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Sino42
А если в долларах измерить, то тоже такой рост?
Гость45
Под экономическим ростом всегда понималось такое развитие национального хозяйства, при котором увеличивается реальный объем производства (ВВП). А мерой экономического роста служит темп прироста реального ВВП в целом или на душу населения.
Экономический рост экстенсивным, если он не меняет среднюю производительность труда в обществе. А когда рост ВВП опережает рост числа занятых в производстве, то это уже интенсивный рост. Вот последний и является основой роста благосостояния населения и условием уменьшения разницы в доходах различных социальных слоев.
Факторы экономического роста тоже давно всем известны: 1) количество и качество природных ресурсов;
2) количество и качество трудовых ресурсов — производительность труда, образование и профессиональная подготовка; 3) объем основного капитала;
новые технологии.
А теперь покажите мне все это в экономике Таджикистана.
Паша1
Незнаю как делает расчёты Агентство? Но вот читал сегодня же статью;
Таджикистан в три раза больше импортирует, чем экспортирует
Подробнее: http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20190116/tadzhikistan-v-tri-r...
ль то Паша46
Что не понятно? Накапливаем средства для рывка. Завозим мировые ценности: макароны, б/у машины и проч.А на экспорт отправляем то, что самим и за дарма не надо. Заслали своих граждан за бугор выкачивать из буржуев валюту. Думаете в РТ одни дураки сидят?
ль то1
Кто бы мог подумать, что беднейшая в регионе страна, обогнав соседей, семимильными шагами приближается к коммунизму!
ль то2
С такими темпами скоро будем бананы с ананасами выращивать в РТ по заданию правительства. Агентство, конечно, значительно поддержит экономику. Видимо, пошли на обгон Китая....