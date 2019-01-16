Реальный рост экономики Таджикистана в прошлом году составил 7,3%, что на 0,3 процентных пунктов выше ожидания правительства страны.

Произведенный ВВП в 2018 году сложился в сумме более 68,8 млрд. сомони (более $7,3 млрд.), что в сопоставимых ценах на 7,3% больше показателя 2017 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Доли сельского хозяйства и промышленности в структуре ВВП практически поравнялись: 18,7% и 17,3%, соответственно. Однако это связано не с существенным ростом доли промышленности (по итогам в 2017 года составлял 17%), а, наоборот, со значительным сокращением доли сельского хозяйства: с 21,1% в 2017 году до 18,7% в 2018 году.

Доля торговли в прошлогоднем ВВП составил 14%, транспорта – 10,8%, налогов – 10,6%, строительства – 9,7%.

Правительство прогнозировало по итогам 2018 года рост ВВП на уровне 7%. На этом же уровне ожидается рост экономики в этом году.

Аналитики Международного валютного фонда прогнозировали рост экономики Таджикистана в 2018 году на уровне 5%, Азиатского банка развития – 6%, а экономисты Евразийского банка развития предрекали республике рост на уровне 7,1%.

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