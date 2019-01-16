15 января Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) одобрил образец и дизайн банкноты номиналом 100 000 (сто тысяч) сумов, что будет эквивалентно $12.
Как сообщает пресс-служба Центрального банка, банкнота более крупного номинала вводится в обращение Центральным банком в целях повышения удобства для населения при осуществлении расчётов наличными деньгами, сокращения затрат, связанных с осуществлением расчётов, хранением и транспортировкой наличных денег, эффективности обслуживания населения банкоматами и оптимизации банкнотного ряда национальной валюты.
Выпуск в обращение банкнот номиналом 100 000 сумов будет осуществляться в пределах текущих объёмов денежной массы и не приведет к её росту.
Вид, описание и дата выпуска новой банкноты будут объявлены Центральным банком и представлены общественности позже, сообщает Podrobno.uz.
22 августа 2017 года Центральный банк Узбекистана выпустил в обращение купюры номиналом 50 тысяч сумов. Пока это самый большой денежный знак в стране.
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