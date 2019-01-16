Совет улемов Исламского центра Таджикистана разрешил использование лекарственных средств, влияющих на повышение мужской потенции. Соответствующая фетва опубликована на сайте Исламского центра Таджикистана.

Как сообщили «АП» в центре, соответствующая фетва издана после обращения граждан на сайте ведомства.

«К нам поступил вопрос: не противоречит ли канонам шариата использование влияющих на повышение потенции средств? Специалисты центра изучили религиозную литературу, и пришли к выводу: использование лекарственных средств разрешается только в случае необходимости», - сообщил «АП» Абдулвахид Хомидов, специалист управления по фетвам Исламского центра Таджикистана.

Он отметил, что использование таких средств в целях увлечения не разрешается.

«Только если мужчина имеет проблемы с потенцией, можно использовать такие средства, то есть в случае необходимости», - сообщил Хомидов и добавил, что в законах шариата есть правила «Аз-зарурот тубийхул-махзурот», т.е. «необходимость делает дозволенным недозволенное».

«Виагра» — торговое название лекарственного средства для улучшения потенции Силденафил. Изначально препарат был синтезирован с целью улучшения кровотока в миокарде и лечения стенокардии и ишемической болезни сердца, однако в 1992 году в ходе клинических испытаний было выявлено, что влияние его на сердечный кровоток минимально, однако он обладает выраженным влиянием на кровоток в области органов малого таза (в половом органе в том числе).

Кстати, это не первая достаточно странная рекомендация от Совета улемов Таджикистана, в прошлые года они уже выступали с похожими советами. Мы собрали для вас такие рекомендации.

Бокс - харам

В июне 2018 года глава Совета улемов Саидмукаррам Абдулкодирзода назвал бои без правил и бокс «харамом» (непристойными), так как они «наносят ущерб здоровью».

«Особенно бокс и бои без правил с религиозной точки зрения считаются харамом, так как могут нанести ущерб здоровью или сделать человека инвалидом. Все виды игр и поединков за деньги являются харамом. Впустую проводят время, без пользы для ума и тела. Это харам», - сказал тогда Абдулкодирзода.

Он призывал таджикскую молодежь заниматься «нормальными» видами спорта и с гордостью поднимать флаг страны и имидж нации.

Оральный секс – страшный харам

Прошлым летом Абдукодирзода выступил с еще одним экстравагантным заявлением: он осудил мужчин, принуждающих жен к непривычным для них сексуальным действиям, например, к оральному сексу. По его мнению, оральный секс является грехом и развратом.

Тогда же была создана соответствующая фетва; глава отдела фетв центра Джамолиддин Хомуши пояснил, что ее издали после жалоб оскорбленных жен мигрантов.

«В большинстве случаев мигранты, вернувшись из России, заставляют своих жён заниматься оральным сексом», - сказал он.

Кроме того, Совет улемов выступал и против секс-игрушек. В совете сообщили, что использование таких вещей не разрешено с точки зрения ислама.

«Господь создал мужчин и женщин, а использование иного является грехом, и с точки зрения Корана является прелюбодеянием», - отметили тогда в совете.

Европейское свадебное платье, не харам, но всё же

В сентябре 2016 года Совет улемов рекомендовал таджикским невестам отказаться от европейского свадебного одеяния и отдать предпочтение национальной одежде.

Рекомендация по свадебному наряду была опубликована на сайте Совета улемов в рубрике «Вопросы-ответы». Один из посетителей сайта спросил: «Правда ли, что если невеста наденет на свадьбу европейское свадебное платье, то «никох» молодоженов будет автоматически расторгнут?».

Совет улемов ответил, что мусульмане не должны слепо следовать чуждым традициям и обрядам.

«Исламская религия проповедует скромность, целомудрие и добродетель… Таджикская нация имеет свою национальную одежду, и хорошо, если мы будем подражать своим предкам. Но, даже надевая европейское свадебное платье, никох не может быть расторгнут», - ответили тогда на сайте Совета.

ЭКО можно, но…

В 2013 году улемы Исламского центра вынесли фетву об искусственном оплодотворении для таджикских мусульман.

Согласно фетве, мужчина и женщина, желающие завести ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), должны непременно состоять в браке, заключенном согласно мусульманским традициям - никох. Женщина при этом может использовать сперму только своего мужа, мужу, соответственно, нельзя использовать для оплодотворения яйцеклетку другой женщины, кроме собственной жены.

В случае нарушения правил, процедура искусственного зачатия будет считаться греховной. Пара, которая не в состоянии соблюсти эти правила, может усыновить детей.

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