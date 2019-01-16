Британская палата общин вечером 15 января дала старт большим потрясениям, подавляющим большинством голосов отклонив согласованный правительством Британии и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС. Лидер оппозиции Джереми Корбин тут же инициировал вотум недоверия правительству, сообщает Би-би-си.



Против договора проголосовали 432 депутата, за него - 202 депутата, и поражения правительства с таким разрывом - 230 голосов - не было еще никогда в истории британского парламента.

«Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Но из сегодняшнего голосования неясно, что же он поддерживает. Ни слова о том, как и планируется ли вообще соблюсти решение британского народа, вынесенное на референдуме», — сказала Мэй в первые минуты после объявления итогов голосования. Она добавила, что в текущей ситуации необходимо выяснить, доверяет ли парламент правительству.



"Это катастрофическое поражение правительства", - сказал лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и объявил, что официально вносит предложение о вотуме недоверия правительству.



Как пишет The Guardian, поддерживавшие брексит представители консервативной партии объединили силы с оппозицией и Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, чтобы наказать правительство в ходе голосования, которое Мэй перенесла накануне католического Рождества в надежде заполучить голоса нерешительных парламентариев.



Мэй также сообщила, что к следующему понедельнику, 21 января, представит план дальнейших действий по брекзиту. Официальная дата начала выхода Великобритании из ЕС назначена на 29 марта 2019 года.