Первые душанбинские дома после семилетнего перерыва начали получать импортируемый из соседнего Узбекистана природный газ.

С начала этого месяца к газопроводу подключены около 20 частных домов, расположенных на северо-востоке от центральной части столицы, сообщил «АП» начальник аварийной службы ОАО «Душанбегаз» Собир Тагаев.

Он отметил, что потребители платят за каждый кубометр газа 1,7 сомони, что намного дешевле по сравнению с его стоимостью на газозаправочных пунктах.

По словам Тагаева, в настоящее время идут работы по восстановлению инфраструктуры, и до конца месяца «голубое топливо» поступит в дома еще 20-30 потребителей.

«Топливо мы начали поставлять близлежащим к магистральному трубопроводу частным домам, для подключения которых требуется сравнительно меньше затрат», - сказал он.

Представитель «Душанбегаз» отметил, что при подключении потребителей особое внимание уделяется вопросам безопасности.

«Пока из соображений безопасности мы воздерживаемся от поставок топлива в многоэтажные жилые дома, так как здесь нужно провести основательные работы по восстановлению инфраструктуры, а для этого нужны немалые деньги. Из опыта более обеспеченных в финансовом плане стран мы видим, к каким последствиям может привести неосторожное обращение с этим видом топлива», - пояснил он.

Кроме того, подчеркнул Тагаев, «Душанбегаз» долгое время из-за отсутствия газа не работал, и, соответственно, не располагает средствами для восстановления за короткое время всей инфраструктуру. «А ведь трубы вплоть до счетчика потребителей мы должны восстановить за свой счет», - сказал он.

Тагаев отметил, что работы в этом направлении расширяются с учетом роста доходов газораспределительного предприятия.

Основной потребитель - ДТЭЦ

Собир Тагаев отметил, что в настоящее время «Душанбегаз» ежесуточно получает до 600 тысяч кубометров газа.

Основным потребителем топлива, по его словам, является Душанбинская теплоэлектроцентраль, которая еще в начале отопительного сезона возобновила использование природного газа в качестве основного топлива.

«Использование газа для ТЭЦ обходится в пять раз дешевле мазута и в четыре раза дешевле угля. К тому же природный газ является экологически более чистым топливом», - подчеркнул он.

Представитель «Душанбегаза» отметил, что планируется подключить к газопроводу также ТЭЦ «Душанбе-2», однако для прокладки трубопровода к этому предприятию потребуются немалые средства, которыми в настоящее время поставщик не располагает.

Также, по его словам, газ в сравнительно небольших объемах на данный момент получают некоторые гостиницы, рестораны и малые предприятия, которые расположены поблизости от магистрали. «В настоящее время ведутся работы по подключению к газопроводу гостиницы Hyatt Regency Dushanbe», - сказал Тагаев.

Он добавил, что «Душанбегаз» заинтересован в увеличении числа потребителей, так как с окончанием отопительного сезона приостанавливает свою работу ДТЭЦ, а высвободившееся топливо нужно будет кому-то предоставить.

«Таджиктрансгаз» предпочитает не распространяться

Узбекский природный газ начал поступать в Таджикистан после шестилетнего перерыва в начале апреля прошлого года.

Согласно подписанному газораспределительными компаниями двух стран контракту, Узбекистан обязался предоставить в 2018 году Таджикистану около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму $15,1 млн.

Главным потребителем узбекского «голубого топлива» является Таджикская алюминиевая компания, на долю которой приходится около 80% от общего объема поставок.

Также, кроме столичных потребителей, узбекский газ получают некоторые небольшие предприятия, расположенные недалеко от центральной магистрали к западу от Душанбе – в Гиссаре и Турсунзаде.

В «Таджиктрансгазе» воздерживаются от предоставления любых данных относительно поставок узбекского газа, ссылаясь на то, что руководство в настоящее время находится в Ташкенте, а без согласования с первым лицом предприятия давать информацию не могут.

Согласно последним данным (из отчета «Мониторинг и ранее оповещение в Таджикистане»), до 1 октября прошлого года Таджикистан импортировал около 10 млн кубометров узбекского газа на сумму почти $1 млн. Это говорит о том, что «Таджиктрансгаз» получает каждые 1 тыс кубометров «голубого топлива» из Узбекистана за $100, что примерно в три раза дешевле мировых цен на этот вид топлива.

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