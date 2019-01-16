В конце марта по улицам таджикской столицы начнут курсировать бесконтактные троллейбусы, закупленные в Беларуси за миллион долларов.

Первоначально в Беларуси будет закуплено четыре троллейбуса: каждый троллейбус обойдется мэрии Душанбе примерно в $250 тыс. Средства на их приобретение выделены Европейским банком реконструкции и развития, сообщили "АП" в столичной мэрии.

Троллейбусы закупаются в рамках проекта "Развитие общественного транспорта города Душанбе", который финансируется ЕБРР.

"50% денежных средств это грант, а 50% кредит", - сообщил "АП" сотрудник отдела транспорта столичной мэрии Абдулхайр Алиев.

Бесконтактные троллейбусы, произведенные на заводе «Белкоммунмаш» (модель 32100D), могут ездить как с помощью троллейбусной электросети, так и в автономном режиме. Сохраненной энергии хватает на расстояние до 15 километров, отметили в мэрии.

Представитель мэрии сообщил, что таким образом в мэрии хотят уменьшить пробки на улицах столицы из-за троллейбусов, которые, в случае отключения электричества, часами стоят на дорогах, мешая движению.

Пресс-служба «Белкоммунмаш»

Как сообщается на сайте производителя, троллейбусы модели 32100D имеют пассажировместимость 90 человек, количество мест для сидения 22, длина кузова 11,93 м, а ширина 2,55м. В тролейбусах также есть система пожаротушения, система видеонаблюдения с функцией записи и хранения информации, кондиционирование салона и кабины водителя, место для кондуктора с индивидуальным обогревом, система глобального позиционирования GPS или ГЛОНАС, счетчик электрической энергии.

Душанбе очищают от маршруток

Мэрия Душанбе который год пытается привести общественный транспорт в порядок. Для разгрузки улиц и устранения пробок мэрия решила заменить маршрутки автобусами и троллейбусами.

Постепенно запрещается проезд маршруток на главных улицах города. Так, с сегодняшнего дня, 16 января, запретили движение маршруток №33 по улице Негмата Карабаева. Ранее на этой улице было запрещено движение маршруток №52, 54, 2.

Проезд маршруток также запрещен на душанбинском проспекте Рудаки: по нему курсируют только автобусы, троллейбусы и такси.

По официальным данным в городе Душанбе сегодня осуществляет извоз пассажиров более 1,7 тыс. микроавтобусов, по неофициальным данным более 3,3 тыс.

Также недавно на маршруте №2 вместо 20 маршруток начали курсировать 26 автобусов. Автобусы заменили маршрутки и на маршрутах №25, 11, 10.

Замена маршруток автобусами обходится мэрии недешево. Обеспечение жителей города пассажирским транспортом требует больших ресурсов. Поэтому правительство Таджикистана и хукумат столицы ищут дешевые пути закупки автобусов.

Так, в прошлом году между хукуматом столицы и турецкой компанией было подписано соглашение о закупке автобусов марки «AKIA» с учётом их сборки на территории республики. Если собирать их в Таджикистане, автобусы обойдутся дешевле. Согласно договору, поэтапно в Душанбе были доставлены 170 автобусов компании, которые были дособраны уже на месте, а скоро в столицу приедут еще 30 новых автобусов.

А в 2017 году мэрия закупала 40 автобусов ISUZI в Турции. Тогда каждый автобус обошелся столичной мэрии в 85 тысяч 715 евро.

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