Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 15 января встретился с Джумахоном Гиёсовым, с 1 января приступившим в соответствии с Решением Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества к обязанностям директора расположенного в Ташкенте Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.
Министр поздравил представителя Таджикистана Джумахона Гиёсова со вступлением в должность на трехлетний срок и подчеркнул, что Узбекистан придает важное значение деятельности РАТС, которая является основным органом ШОС по обеспечению взаимодействия государств-членов в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.
На встрече отмечалось, что за относительно короткое по историческим меркам время совместными усилиями проделана большая работа по институциональному развитию и совершенствованию деятельности РАТС, которая сформировалась как дееспособная структура, полноценно реализующая поставленные перед ней задачи.
Стороны обменялись мнениями относительно предстоящих мероприятий в рамках РАТС ШОС в 2019 году и на перспективу.
Дж. Гиёсов в 2017–2018 годах работал заместителем директора Исполкома РАТС ШОС, а еще ранее занимал руководящие должности в Государственном комитете национальной безопасности и Комитете по делам религий Таджикистана.
В 2016–2018 годах директором исполкома РАТС ШОС был представитель Российской Федерации Евгений Сысоев.
До Сысоева директором исполкома РАТС ШОС были представители Узбекистана (Вячеслав Касымов 2004-2006 годы), Кыргызстана (Мырзакан Субанов – 2007-2009), Казахстана (Дженисбек Джуманбеков – 2010-2012), Китая (Чжан Сеньфен – 2013-2015).
Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС является постоянно действующим органом. Штаб-квартира организации расположена в Ташкенте.
Директор является высшим административным должностным лицом Исполнительного комитета РАТС ШОС и назначается Советом глав государств по рекомендации Совета РАТС из числа граждан стран ШОС сроком на три года.
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