Грузинский защитник Торнике Джимшелеишвили подписал контракт с вице-чемпионом Таджикистана, футбольным клубом «Худжанд».
Как сообщает официальный сайт «Худжанда», прошедший сезон 26-летний Джимшелеишвили провёл в составе футбольного клуба «Колхети-1913», который играет в высшей лиге Грузии. В своё время Торнике Джимшелеишвили вызывался в молодёжные сборные Грузии.
В интервью клубному сайту «Худжанда» Торнике Джимшелеишвили поделился своими впечатлениями после подписания контракта с вице-чемпионом Таджикистана:
— В первую очередь, я хочу поприветствовать болельщиков «Худжанда». Я очень рад тому, что сегодня стал игроком «Худжанда». У меня был выбор между продолжением карьеры в Грузии или же в Таджикистане, выбрал я Таджикистан, и этот выбор полностью оправдан.
Он назвал «Худжанд» амбициозной командой, у которой в этом сезоне есть шанс пробиться в групповой этап Кубка АФК.
"В этом я очень хочу ей помочь. Это большой вызов для меня, мне хочется выиграть как можно больше трофеев с «Худжандом», тем более это моя первая иностранная команда", - заявил легионер.
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