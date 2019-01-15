В Ташкенте стартовала реализация проекта по созданию передвижных книжных магазинов мобильной конструкции, сообщает Podrobno.uz.
На первом этапе планируется разместить такие книжные магазины на 20 рынках Ташкента. Затем эта инициатива пойдет в регионы страны.
В каждом из магазинов будет размещаться около 2500 книг, их можно будет приобрести как за наличный расчет, так и по терминалу, а также на договорной основе. Они будут работать 6 дней в неделю, с 9:00 до 20:00. Также помимо книг здесь будут продавать 200 видов периодических изданий.
Преимущество этого проекта заключается в его мобильности. Этот магазин можно легко транспортировать и разбирать. Передвижные книжные магазины будут установлены в парках и других людных местах, где проводятся общенародные праздники, массовые мероприятия.
Всего в каждом районе столицы Узбекистана и областных центрах будет размещено 250 магазинов. До конца этого года в стране появится 50 из них.
Поскольку книжный магазин мобильный, владельцу не нужно будет получать право на владение землей, ему не потребуются кадастровые документы. Необходимо лишь зарегистрироваться в налоговых органах и установить кассовые аппараты и терминалы.
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