Китайское космическое агентство сообщило, что семена хлопка, доставленные на Луну зондом «Чанъэ-4», взошли и хорошо растут.
Семена остальных культур, привезенных зондом, — в том числе рапса и картофеля — пока не дали всходов; ожидается, что это произойдет в ближайшее время, сообщает Би-Би-си.
Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Китайский зонд "Чанъэ-4" ранее уже сделал первый в истории науки шаг – успешко освоил обратную сторону Луны, мягко сев на поверхность. Следующим шагом стал запуск лунохода, который успешно выехал на поверхность естественного спутника.
Следом начался эксперимент по изучению возможности выживания организмов в условиях лунного притяжения, которое составляет всего 17% от земного (минимальный порог – 15%).
"Чанъэ-4" проводит первый в истории человечества эксперимент по выращиванию семян на Луне, в условиях низкой гравитации.
Все образцы находятся внутри аппарата в специальном контейнере с закрытой экосистемой. Растения были помещены в герметичный контейнер на борту посадочного аппарата. Зерновые культуры попытаются сформировать мини-биосферу – искусственную, самодостаточную среду.
Во вторник китайские государственные СМИ сообщили, что на семенах хлопка появились почки.
"Чанъэ-4" передал на Землю фотографии, на которых видно, что семена хлопка уже дали первые ростки.
В сообщении китайского телеканала CCTV говорится, это первый побег, проросший на поверхности спутника планеты в условиях низкой гравитации и сильной радиации. Мониторинг за образцами продолжается.
Таким образом ученые Китая доказали, что жизнь может развиваться далеко от Земли – это достижение рассматривается как значительный шаг к долгосрочному освоению космоса.
Возможность выращивания сельхозкультур на Луне является крайне важной для потенциальных долгосрочных миссий, таких как постоянная лунная база. Таким образом астронавты смогут выращивать еду в космосе, а необходимость возвращаться на Землю для пополнения запасов сведется к минимуму.
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