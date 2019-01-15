Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика. На этот раз пострадал бизнесмен, создатель Tooligram и блогер Александр Соколовский, пишет Коммерсант.
На своей странице Facebook Соколовский заявил, что авиакомпания аннулировала все накопленные им мили и привилегии по программе «Аэрофлот бонус» из-за его сообщений в Instagram.
Соколовский сообщил, что в декабре самолет «Аэрофлота», которым он летел из Москвы в Ниццу, совершил экстренную посадку в Вене из-за задымления в салоне. Соколовского не устроило, как сотрудники «Аэрофлота» вели себя в этой ситуации, и он написал критический отзыв в своем инстаграме, используя нецензурную лексику.
В середине января Соколовский выяснил, что все накопленные им мили в программе «Аэрофлот Бонус» аннулированы. В центре поддержки клиентов ему сообщили, что такое решение было принято из-за негативных высказываний в адрес «Аэрофлота» с использованием ненормативной лексики.
В пресс-службе «Аэрофлота» газете «Коммерсант» заявили, что причиной исключения Соколовского из программы стали «хамские и оскорбительные высказывания», нарушающие правило 7.5 «Аэрофлот Бонуса». За критику авиакомпании, объявили в «Аэрофлоте», клиентов из бонусной программы никогда не исключают.
В ноябре «Аэрофлот» лишил платинового статуса в бонусной программе председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь», директора издания «Такие дела» Митю Алешковского, опубликовавшего скриншот приказа о запрете сотрудникам авиакомпании пользоваться смартфонами в офисах, сопроводив его комментарием про главу авиаперевозчика Виталия Савельева. «Аэрофлот» тогда также сослался на правило 7.5. Несмотря на то, что Алешковский публично принес извинения, «Аэрофлот» восстанавливать его статус в бонусной программе не стал.
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