В Таджикистане сейчас середина холодного сезона, во время которого скотина пасется на зимних пастбищах. Каждая зима в горах – это проверка на прочность и для скотины, и для людей, потому что таджикские чабаны проводят зимовку точно так же, как это делали их деды и прадеды.
На YouTube канале Dahmarda, который ведут известные братья Латифи – Алихон и Латиф, чабаны рассказывают, как это происходит.
Гиссарская порода овец считается самой крупной породой в мире: отдельные бараны могут весить до 190 килограммов (!), а овцы – до 120; масса курдюка может достигать до 60 килограммов.
Эта порода считается гордостью Таджикистана.
По словам фермера Ибрагима Бобокалонова, которого цитирует канал Dahmarda, качество овец гиссарской породы в Таджикистане очень выросло в целом, так как владельцы отар стали уделять значительно больше внимания качеству не только баранов-производителей, но и маток.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Гуфтушуниди Сироҷиддин Муҳриддин бо ҳамтоҳои худ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ
Палатаи ҷамъиятии Русия барои никоҳи қалбакӣ ҷавобгарии ҷиноиро пешниҳод намуд
Дар Тоҷикистон тӯли як сол 114 ҷарроҳии пайвандсозии узвҳо гузаронида шуд
Коршинос: раҳбарияти кишвар дар таъини кадрҳо ба салоҳиятнокӣ афзалият медиҳад
Гумонбарии таксиронҳои тоҷик дар марги мухлиси “Зенит” дар Петербург
Манбаъ: Собиқ раиси Хатлон ояндаи наздик ваколатҳои аъзои Маҷлиси миллиро месупорад
Террористон дар Кобул мошини боркашро таркониданд
Сарони кишварҳои ОМ моҳи апрел дар Тошканд гирдиҳам меоянд
Ба 35 варзишгари тоҷик унвони “устоди варзиш”дода шуд
Хайрулло Мирсаидов: “Кишварро барои бехатариам тарк кардам”
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста