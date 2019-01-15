Президент Таджикистана Эмомали Рахмон узаконил двухлетний запрет на все проверки субъектов предпринимательства в сфере производства.
Соответствующие поправки в свой указ от 16 января прошлого года глава государства внес сегодня, 15 января.
Мораторий на все проверки деятельности хозяйствующих субъектов в сфере производства, согласно документу, будет действовать до 1 января 2021 года.
В комментариях к новому указу говорится, что поправки в прошлогодний указ президента приняты в целях государственной поддержки производителей, создания новых рабочих мест, укрепления промышленной и экспортной мощности страны.
Отметим, что президент в ходе своего последнего обращения к парламенту отметил, что в прошлом году для устранения безосновательных и повторных проверок и создания благоприятных условий для развития предпринимательства был объявлен мораторий в течение двух лет на все виды проверок деятельности производственных предпринимателей.
Это, по его словам, благотворно сказалось на деятельности порядка 2 тысяч субъектов предпринимательства в производственной сфере.
Эмомали Рахмон отметил необходимость наложить запрет на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в производственных сферах на 2019- 2020 годы.
Предписание закона РТ «О моратории на проверки деятельности субъектов предпринимательства в сферах производства» глава государства поручил применять ко всем проверочно-контрольным органам, в том числе правопорядка, включая Генеральную прокуратуру, Счетную палату, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией, Национальный банк и налоговые и таможенные органы страны.
В соответствии с прошлогодним указом президента, вышеперечисленным органам разрешалось проверять деятельность производственников.
Кого запрещается проверять?
Объявленный президентом мораторий на проверки деятельности субъектов предпринимательства касается 1 тыс. 930 производственников.
Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом опубликовал Реестр субъектов предпринимательства в сфере производства, которые освобождены от всех видов проверок в течение 2019-2020 годов.
В Реестре фигурируют 1 тысяча 930 производственных предприятий.
Больше всего здесь предприятий по выпуску пищевых продуктов и напитков – 450.
В Реестр также вошли 307 предприятий по производству неметаллической минеральной продукции, 259 текстильных предприятий, 212 предприятий добывающей промышленности, 114 производителей печатной продукции (издательства).
В список также вошли следующие предприятия:
- по переработке металла (кроме производства машин и оборудования) – 98
- по производству кокса и нефтеочистительной продукции – 64
- по выпуску резиновых и пластмассовых изделий – 63
- по выпуску и подаче электроэнергии и газа, водоснабжение – 60
- по производству одежды – 50
- по производству мебели – 48
- по разведению породистых животных, семеноводство и выращивание саженцев - 41
- коконоводческие – 31
- по производству электродвигателей, генераторов и трансформаторов – 27
- по выпуску изделий из древесины (кроме мебели) – 23
- машиностроение – 23
- по переработке кожи и производству кожаных изделий – 16
- по производству бумаги и бумажных изделий – 16
- металлургическая промышленность – 15
- по вторичной переработке лома и металлических отходов - 6
- по производству радио и телеоборудования – 3
- по производству медицинского оборудования, оптики и часов – 2
- по производству автомобилей, прицепов и полуприцепов – 2.
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