В рамках проходившего в Берлине 14 января германо-узбекского бизнес-форума подписано более десяти протоколов о намерениях и инвестиционных контрактов на общую сумму свыше четырех миллиардов евро. Эту цифру назвал выступавший на конференции заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Государственного комитета по инвестициям Сухроб Холмурадов, сообщает DW.
По словам представителей деловых кругов ФРГ, интерес немецких инвесторов к Узбекистану резко возрос после того, как новый президент Узбекистана Шафкат Мирзиеев, избранный в 2016 году на этот пост после смерти Ислама Каримова, начал проводить масштабные реформы.
Восточный комитет немецкой экономики, представляющий интересы фирм из ФРГ, работающих на рынках восточноевропейских стран и стран Центральной Азии, в том числе, Узбекистана очень позитивно оцениваетреформы нового президента.
"На протяжении длительного времени для немецкого бизнеса экономика Узбекистана была своего рода "черным ящиком", - говорил на форуме бывший председатель, а ныне член президиума Восточного комитета Клаус Мангольд (Klaus Mangold). - В последние же два года произошли решающие изменения, пробудившие большой интерес и любопытство деловых кругов Германии".
Несколько дней назад Всемирный банк внес Узбекистан в число стран, наиболее активно проводящих реформы. Мангольд надеется, что в 2019 году Узбекистан станет членом ВТО, что значительно расширит возможности иностранных инвесторов.
Динамика и скорость узбекских реформ оказала изрядное впечатление и на Берлин, признал на форуме Экхард Франц (Eckhard Franz) из немецкого министерства экономики и энергетики. Решающей реформой он назвал валютную либерализацию. В результате этой и других мер, заявил Франц, "мы стали свидетелями такого подъема в двусторонних экономических отношениях, который два года назад нам казался совершенно невозможным".
Узбекистан делит с Молдавией второе место среди всех постсоветских стран, с которыми двусторонняя торговля с Германией в 2018 году росла наиболее быстрыми темпами. Объем товарооборота увеличился по предварительным подсчетам примерно на 16 процентов по сравнению с 2017 годом. Причем, росли и экспорт из Германии, и импорт из Узбекистана.
Правда, в абсолютных цифрах и в сравнении с другими странами, которые "курирует" Восточный комитет, торговля с Узбекистаном по-прежнему выглядит довольно скромно. Ее объем за период с января по октябрь 2018 года составил 542 миллиона евро. С Россией, для сравнения, - 52 миллиарда, с Польшей - 99 миллиардов, с Украиной - 6, с Казахстаном - 4,5, с Азербайджаном - полтора миллиарда.
Потенциал Узбекистана, считают в Восточном комитете, несравненно больше. По численности населения (33 миллиона человек) страна занимает первое место в Центральной Азии. В советские времена Узбекистан был самой промышленно развитой республикой этого региона с высококвалифицированной рабочей силой. В стране - богатая сырьевая база и дешевые энергоресурсы. В свободных экономических зонах действует льготный налоговый и таможенный режим.
Но самыми большими преимуществами Узбекистана, с точки зрения инвесторов, Восточный комитет называет высокие темпы роста ВВП (5 процентов в 2018 году), перспективы получать большую прибыль, внутренний спрос и возможность выхода из Узбекистана на другие рынки региона Центральной Азии с его 60 миллионами потребителей.
Выход с товарами, произведенными в Узбекистане, на рынки, например, России или Казахстана стал бы проще, если бы эта страна присоединилась к ЕАЭС. Но в Ташкенте еще не решили, стоит ли предпринимать такой шаг, еще взвешивают плюсы и минусы.
Сухроб Холмурадов, выступая на форуме, призвал немецких коммерсантов обратить внимание в первую очередь на такие перспективные по его словам секторы экономики Узбекистана, как химия, нефтехимия, фармацевтика, здравоохранение, производство строительных материалов, агропромышленный комплекс. А еще - туризм.
В прошлом году в два с лишним раза возросло число немецких туристов, побывавших в Узбекистане. Теперь, кстати, визы для граждан Германии для поездок в страну не более, чем на 30 дней, более не нужны. Но в туристических центрах - Самарканде, Бухаре, Хиве - не хватает гостиниц, и правительство Узбекистана, заявил Холмурадов, готово компенсировать за счет государственного бюджета часть затрат инвесторов на строительство новых отелей.
Немецких коммерсантов - участников форума, разумеется, интересовало, насколько необратимы реформы в Узбекистане, есть ли гарантия, что страна не вернется к политике изоляционизма, которую проводил прежний президент.
"Хочу заверить наших германских друзей, - заявил в этой связи Сухроб Холмурадов, - что в Узбекистане твердо привержены принципам свободной рыночной экономики и правового государства". В Ташкенте, по его словам, понимают, что "без по-настоящему открытой рыночной экономики страну ждет жесткое падение". В качестве примера он привел, назвав "беспрецедентным шагом", введение частной собственности на землю с 1 июля 2019 года. А иностранцам, купившим недвижимость в Узбекистане, предоставляется право получать вид на жительство в стране.
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