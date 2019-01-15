Лента режиссера Фирдауса Ниёзова «Бархурд» («Столкновение») отмечена на Международном фестивале короткометражек в Китае. Он прошел 11 – 13 января в городе Вейфан провинции Шаньдун Китая.
Режиссеры из Республики Таджикистан представили на фестиваль три фильма, сообщает посольство РТ в КНР.
Попав в десятку лучших фильмов фестиваля, фильм «Бархурд» таджикского режиссера Фирдавса Ниёзова был удостоен награды.
«Бархурд» - фильм про мальчика и волка. Он идет 37 минут. Сюжетная линия довольно простая и рассказывается от имени мальчика из далекого кишлака в горах Таджикистана, который живет с братьями, сестрами и с парализованной мамой.
«Фильм довольно простой в восприятии. Он учит выживанию, показывает противостояние человека с природой и диким животным (волком), – рассказал ранее редиссер Радио "Озоди". – Мне пришло вдохновение, когда я прочитал историю о двух мальчиках, которые застряли в глубоких снегах высоко в горах. Я сел и написал сценарий за два дня».
«Бархурд» - снят по концепции современного кино, с учетом новых компьютерных технологий. Красочный, колоритный, показывающий природу Таджикистана, суровые условия жизни в кишлаках, быстрое взросление детей и их самостоятельность.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Гуфтушуниди Сироҷиддин Муҳриддин бо ҳамтоҳои худ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ
Палатаи ҷамъиятии Русия барои никоҳи қалбакӣ ҷавобгарии ҷиноиро пешниҳод намуд
Дар Тоҷикистон тӯли як сол 114 ҷарроҳии пайвандсозии узвҳо гузаронида шуд
Коршинос: раҳбарияти кишвар дар таъини кадрҳо ба салоҳиятнокӣ афзалият медиҳад
Гумонбарии таксиронҳои тоҷик дар марги мухлиси “Зенит” дар Петербург
Манбаъ: Собиқ раиси Хатлон ояндаи наздик ваколатҳои аъзои Маҷлиси миллиро месупорад
Террористон дар Кобул мошини боркашро таркониданд
Сарони кишварҳои ОМ моҳи апрел дар Тошканд гирдиҳам меоянд
Ба 35 варзишгари тоҷик унвони “устоди варзиш”дода шуд
Хайрулло Мирсаидов: “Кишварро барои бехатариам тарк кардам”
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста