Экономисты Всемирного банка прогнозируют сохранение в среднесрочной перспективе низкого уровня притока прямых иностранных инвестиций в Таджикистан и ускорение оттока капитала из страны. Связывают эту тенденцию с неблагоприятной средой для ведения бизнеса в республике.

«Объемы прямых иностранных инвестиций будут оставаться низкими по причине неблагоприятного воздействия на фоне общего делового климата», - говорится в новом докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.

В докладе отмечается, что в первой половине прошлого года прямых иностранных инвестиций в основном (около 60% от общего их объема) поступили в горнодобывающую промышленность за счет огромных налоговых льгот. Еще более трети от общего притока ПИИ получила производственная отрасль.

Более две трети прямых инвестиций поступили из Китая, тогда как двумя другими крупнейшими источниками инвестиций были Турция, на которую пришлось в совокупности меньше 15%.

Отталкивающая капитал деловая среда

При этом аналитики Всемирного банка ожидают, что в среднесрочной перспективе отток капитала ускорится. Связывают они это с «медленными темпами проведения реформы в Таджикистане, направленной на создание благоприятной среды для ведения бизнеса, по сравнению с региональными экономиками, особенно Узбекистаном».

Авторы доклада заключают, что, несмотря на проводимые изменения в законодательстве, общая деловая среда в Таджикистане все еще пока не улучшилась, и экономика испытывает высокое регуляторное бремя.

Независимые экономисты согласны с тем, что существующие в Таджикистане условия для введения бизнеса провоцируют отток капитала в соседние страны.

«Некоторые наши бизнесмены сворачивали здесь свой бизнес и перенесли свой капитал в соседние республики, в частности, в Казахстан, Кыргызстан, а с недавних пор и в Узбекистан. Существуют даже люди, которые перенесли свой бизнес в политически нестабильный Афганистан. А все потому, что соседи уже поняли, что предприниматель – это двигатель экономики, а не дойная корова», - сказал «АП» экономист Сайид Одинаев.

Он отметил, что примерно 70% ВВП Таджикистана (ВВП) образуется за счет частного сектора, и власти должны понимать, что от отношения к предпринимателям зависит судьба нашей экономики в целом.

«Чем адекватнее будет отношение к бизнесу, тем процветающей будет наша экономика и наоборот. Пока что, к сожалению, у нас все происходит наоборот», - заключил специалист.

Условия ухудшились

Согласно последнему докладу Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019» (Doing Business 2019), Таджикистан за последний год ухудшил свою позицию по 7 из 10 индикаторов: регистрация предприятий; налогообложение; обеспечение исполнения контрактов; защита прав миноритарных инвесторов; получение кредитов; подключение к системе электроснабжения; регистрация собственности.

Наша республика в рейтинге опустилась вниз на три позиции, заняв 126-ое место из 190 стран мира.

При этом Таджикистан остается далеко позади всех стран Центральной Азии (кроме Туркменистана, который отсутствует в рейтинге).

Так, Казахстан занимает 28-ое место, Кыргызстан находится на 70-ом месте, а Узбекистан расположился на 76-ом месте.

Также Таджикистан сохранил за собой последнее место в регионе в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса (Best Countries for Business) от делового журнала Forbes, который был опубликован в декабре прошлого года.

В нем наша республика находится на 124-ом месте, но уже среди 161 страны мира. Казахстан занял 65-ое место, Узбекистан – 105-ое, а Кыргызстан -108-ое место.

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