С 14 января по настоящее время в Узбекистане отмечают возобновление работы соцсетей Facebook, YouTube и Вконтакте, сообщает CA-NEWS.
Ранее блокированные в Узбекистане популярные мессенджеры и видеохостинг работают без подключения VPN-приложений и прокси-серверов (анонимайзеров), сообщает издание.
О безпроблемном доступе в соцсетях уже высказались потребители всех интернет-провайдеров страны, что свидетельствует о том, что доступ к соцсетям был закрыт одновременно со всех провайдеров. На фоне этого население страны делилось друг с другом адресами VPN и прокси-сайтов, научившись пользоваться ими.
В тоже время, пишет издание, в крупных информационных государственных агентствах страны и министерствах Facebook и YouTube почти всё это время продолжали открываться без каких-либо VPN и анонимайзеров.
Проблемы с открытым доступом в Facebook начались в Узбекистане в сентябре прошлого года. Позже перестали перестал открываться YouTube.
20-22 января намечается визит президента Шавката Мирзиёева в Германию. Некоторые пользователи узбекского сегмента выразили мнение, что нынешнее послабление связано именно с этим событием.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Гуфтушуниди Сироҷиддин Муҳриддин бо ҳамтоҳои худ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ
Палатаи ҷамъиятии Русия барои никоҳи қалбакӣ ҷавобгарии ҷиноиро пешниҳод намуд
Дар Тоҷикистон тӯли як сол 114 ҷарроҳии пайвандсозии узвҳо гузаронида шуд
Коршинос: раҳбарияти кишвар дар таъини кадрҳо ба салоҳиятнокӣ афзалият медиҳад
Гумонбарии таксиронҳои тоҷик дар марги мухлиси “Зенит” дар Петербург
Манбаъ: Собиқ раиси Хатлон ояндаи наздик ваколатҳои аъзои Маҷлиси миллиро месупорад
Террористон дар Кобул мошини боркашро таркониданд
Сарони кишварҳои ОМ моҳи апрел дар Тошканд гирдиҳам меоянд
Ба 35 варзишгари тоҷик унвони “устоди варзиш”дода шуд
Хайрулло Мирсаидов: “Кишварро барои бехатариам тарк кардам”
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста