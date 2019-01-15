О необходимости подписания Соглашения о госгранице между Таджикистаном и Кыргызстаном сказал глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин в ходе встречи с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым.

Встреча прошла в рамках диалога “Индия-Центральная Азия”, который прошел в самарканде 12-13 января, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Министр иностранных дел Таджикистана призвал кыргызского коллегу подписать соглашение с учётом ранее согласованной линии границы.

«В ходе встречи с Чингизом Айдарбековым были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между странами и пути решения существующих проблем, в том числе вопросы по делимитации и демаркации государственной границы и проблематика приграничных регионов», - сообщает пресс-служба.

Сироджиддин Мухриддин в рамках диалога “Индия-Центральная Азия” также встретился с министрами иностранных дел Узбекистана и Казахстана.

С узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым стороны отметили значительные достижения в укреплении и развитии двусторонних отношений между Таджикистаном и Узбекистаном в 2018 году, и выразили готовность вести постоянную работу для реализации достигнутых во время государственных визитов глав двух государств договоренностей.

Сироджиддин Мухриддин и Абдулазиз Камилов Фото МИД РТ

«В ходе встречи с вновь назначенным министром иностранных Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым был обсужден комплекс двусторонних вопросов, в частности поручения, которые были даны главами двух государств во время двусторонних встреч профильным ведомствам обеих стран», сообщает департамент информации.

Фото МИД РТ

Первый диалог “Индия-Центральная Азия” с участием Афганистана прошёл 12-13 января в городе Самарканд Узбекистана. В рамках диалога главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Индии на пленарной сессии обсудили налаживание связей в многосторонних форматах между Индией и странами Центральной Азии.

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