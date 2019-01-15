В России предлагают ввести две поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России»: ввести уголовное наказание за заключение фиктивного брака и блокировать онлайн-сервисы, где можно найти фиктивного мужа или жену, сообщает ФедералПресс.

Общественная палата решила ввести уголовную и административную ответственность, когда стали известны результаты общественной экспертизы поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в России».

Иностранцам запретят жить за пределами региона, в котором живет (зарегистрирован) супруг, пишут в законе, которому еще предстоит второе чтение.

Контролировать перемещение таких иностранцев будут с помощью специального временного разрешения. В пояснительной записке пишут, что это должно пресечь жизнь фиктивных браков на корню. Однако Общественная палата считает, что необходимо предпринимать комплексные меры.

«Вводить административную и уголовную ответственность за фиктивные браки, а также блокировать в информационно-телекоммуникационной сети интернет предложений о заключении фиктивных браков», — пишут законотворцы.

По данным Коммерсантъ, фиктивные браки в среднем заключают 50% уже женатых таджиков. Фиктивные браки дают возможность получить разрешительные документы для жизни и работы в Москве. Чтобы заключить реальный либо фиктивный брак с россиянкой, мигранты на родине уговаривают своих жен дать им развод, обещая через некоторое время забрать их к себе.

По данным Газета.ру, в марте прошлого года МВД признало, что фиктивных браков в России все больше — примерно 20% от всех оформленных в ЗАГС. Новобрачных привлекают льготная ипотека, ускоренная очередь на квартиру и другие выгоды.

В 2016 году следствие выяснило, как две сотрудницы ЗАГСа зарегистрировали сорок фиктивных браков россиян с представителями Азербайджана и Таджикистана. Женщины лично составляли брачные договоры и подписывались за супругов. В том же году бывшие сотрудницы ЗАГСа и миграционной службы в Волгоградской области по той же схеме помогли заключить 15 фиктивных браков китайцев и вьетнамцев. За услуги требовали по 170 тысяч рублей с каждого.

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