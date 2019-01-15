В Душанбе увеличивается спрос на собак и кошек. И не только. Сейчас стало модно иметь дома попугаев, аквариумных рыб, крабов и даже змей и гигантских пауков. Где можно приобрести этих животных, за какую цену и как за ними ухаживать – в нашем материале.

«Ашан» - это не только еда

В столичном супермаркете «Ашан» продают не только товары народного потребления. Здесь можно посетить кинотеатр, посидеть в кафе с другом или же подарить своему ребенку праздник в детском городке развлечений. А еще лучше, купить ему милую собачку в находящемся тут же зоомагазине.

Хозяйка зоомагазина Рухшона Куйсунова хорошо знает свое дело.

«Любовь к животным у нас от отца – Бердыева Зокирджона, - рассказывает Рухшона. - Каждое утро мы просыпались под пение канареек, попугаев. Были у нас и аквариумные рыбки. Отец занимался разведением этих животных и птиц. Мы - брат Азиз, я и сестра Гульмира помогали ему. Кстати, популярные в городе зоомагазины на территории Зеленого базара, аэропорта и зоопарка были нашими. Сейчас мы продолжаем дело отца».

В этом зоомагазине можно купить кошек, собак, хомячков, рыбок, попугаев и других животных и птиц.

«Некоторые виды разводим сами, что-то привозим из других стран – Узбекистана, России, Казахстана. Цены разные, в зависимости от особенностей вида, а также транспортных расходов, - объясняет Гульмира. - Например, попугай корелла или неразлучник стоит 150 сомони, розелла – 400-500 сомони, канарейки – 200 сомони. Много у нас видов аквариумных рыбок, таких как меченосец, золотая рыбка, скалярия, петушок. Цена – от 5 сомони и выше. Хомяк сирийский, джунгарский – по 40 сомони. Дороже – королевская морская свинка. Из экзотических животных есть у нас крабы – 90 сомони. Из собак, недавно заказали французского бульдога – он стоит 2,5 тысячи сомони. Продаем также аксессуары для животных, корм».

По словам Рухшоны, уход за животными и птицами – дело непростое, требующее времени, терпения.

«Каждому покупателю мы даем советы по уходу за животным. Прививки, полноценное питание, чистота, соблюдение температуры, доступ чистого воздуха и возможность активного движения - вот основные условия содержания животных и птиц. К сожалению, немало случаев, когда купив собаку или рыбок, люди не уделяют им должного внимания и это нередко приводит к печальным последствиям. За животными нужен постоянный уход, иначе лучше не покупать их ради нескольких дней забавы».

Хозяйки зоомагазина Рухшона Куйсунова (слева) и Гульмира Бердыева. 1 /8

«Аллигатор», где живет какаду

Как рассказали продавцы зоомагазинов, сейчас они могут доставить покупателям любое животное, содержание которого не запрещено законом и не угрожает окружающим. Так, хамелеона или карликового крокодила в зоомагазинах можно приобрести за $300. Фаланга стоит 500 сомони, можно заказать даже питона за $1 тысячу.

«Очень важно создать для ваших питомцев близкие к их ареалу жизни условия. Например, некоторые виды рыбок любят богатую кислородом, холодную, бурлящую воду, другие – теплую, спокойную. Нужно также рассчитывать количество животных и объем места их содержания. Всю эту информацию можно найти в интернете, но при этом визит к специалисту за советом по содержанию каждого животного обязателен», - говорит один из экспертов по животным.

На проспекте Сино в Душанбе расположен зоомагазин «Аллигатор». Его владелец Сергей Добарский занимается разведением и продажей животных и птиц уже 16 лет. В этом зоомагазине нередко можно встретить необычных представителей фауны. Сейчас здесь «командует» любимчик Сергея, 6-месячный желтохохлый какаду. Цена этой птицы на рынке – в среднем $1,5 тыс.

«Длина тела какаду достигает до 50 сантиметров, крыла 30-40 см, - рассказывает Добарский. - Основу его питания составляют плоды, орехи, почки растений, ягоды, цветы, семена и корни трав, мелкие насекомые и их личинки. Эти попугаи пользуются большой популярностью среди любителей природы. Они быстро приручаются и сильно привязываются к человеку. Какаду не обладают хорошей способностью к звукоподражанию. Зато они способны к различным трюкам, нередко их можно увидеть в цирковых представлениях. Продолжительность жизни какаду - до 50 лет».

В террариуме у Сергея живет крупный красавец паук из Бразилии – геникулята, или как его еще называют, паук-птицеед.

«Ему четыре года, - знакомит нас со своим питомцем специалист. - Крупный вид достигает размаха ног в 22 см. При «помощи» кино этот паук приобрел плохую репутацию, хотя он ничуть не опасен. Его яд не считается медицинской проблемой. Если спровоцировать этого паука, то он может укусить, однако это хотя и болезненно, но не столь опасно, как укус собаки или кошки. И даже птиц геникулята не способен убить. Его рацион – животные подходящего размера – небольшие насекомые, ящерицы, мелкие птенцы».

По словам Сергея, эти пауки ценятся в качестве домашних животных из-за их размера, неприхотливости в содержании и яркой контрастной окраски.

Лола: Разведение собак и кошек – это игра со своими правилами

В принципе, сейчас можно купить животных и птиц через интернет, или на «Птичьем рынке» в районе Рудаки. Но купив их у неизвестного продавца, подчас невозможно определить родословную животного, состояние его здоровья и т.д.

А вот у душанбинки Лолы Наботовой в этом отношении все налажено на профессиональном уровне. Она почти 15 лет занимается разведением собак и кошек. У нее свой зоомагазин в столичном торговом центре «Би-1».

«Мне с юных лет нравились собаки, - рассказывает Лола. – В советские годы в Таджикистане уделяли серьёзное внимание разведению различных пород животных, особенно собак. Я была членом республиканского клуба Федерации служебного собаководства СССР. В 1995 году впервые выступила на племенной выставке со своей овчаркой Шарлоттой. Кстати, помните фильм «Джура - охотник из Мин-Архара». Так вот собака главного героя, Теке – была из нашего клуба. Она там свою роль сыграла отлично».

По словам Лолы, события 90-х нанесли серьезный урон собаководству в Таджикистане. Многие эксперты, а также люди, имеющие хорошие породы собак, покинули страну. Большинство оставшихся в республике специалистов поменяли свою профессию.

«Было трудно, но я не бросила любимое дело. Сейчас сама держу линию пород собак, кошек. В основном, занимаюсь разведением немецких овчарок. Еще развожу такие породы, как той-терьер, английский кокер-спаниель», - рассказала далее специалист.

Лола Наботова и ее питомцы 1 /3

Гордостью Лолы являются также кошки таких пород, как шотландская вислоухая и прямоухая, турецкая ангора, британская и другие.

«Разведение собак и кошек - это игра, игра со своими правилами, с шансами на выигрыш и возможностью поражения, - говорит Лола. - Может быть, поэтому оно так привлекательно. Постоянное стремление к совершенству - это предназначение нашей работы. Всегда ждешь, что следующий помет будет тот самый, на все времена».

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