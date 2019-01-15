В Душанбе 26 февраля состоится региональное совещание руководителей пограничных ведомств государств – участников СНГ, на котором будет обсуждена складывающаяся обстановка и выработаны дополнительные меры по противодействию угрозам, исходящим с территории Афганистана, сообщил «АП» источник в пограничных войсках ГКНБ Таджикистана.

В совещании ожидается участие делегации пограничных ведомств Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, России, а также представителей Пограничной полиции МВД Афганистана.

Одновременно запланировано проведение Международной научно-практической конференции на тему «Угрозы пограничной безопасности на внешних границах государств – участников СНГ, создаваемые современными миграционными процессами».

Для участия в конференции приглашены представители пограничных ведомств и образовательных учреждений СНГ пограничного профиля, а также компетентных органов Содружества и международных организаций.

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