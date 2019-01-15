В Душанбе 26 февраля состоится региональное совещание руководителей пограничных ведомств государств – участников СНГ, на котором будет обсуждена складывающаяся обстановка и выработаны дополнительные меры по противодействию угрозам, исходящим с территории Афганистана, сообщил «АП» источник в пограничных войсках ГКНБ Таджикистана.
В совещании ожидается участие делегации пограничных ведомств Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, России, а также представителей Пограничной полиции МВД Афганистана.
Одновременно запланировано проведение Международной научно-практической конференции на тему «Угрозы пограничной безопасности на внешних границах государств – участников СНГ, создаваемые современными миграционными процессами».
Для участия в конференции приглашены представители пограничных ведомств и образовательных учреждений СНГ пограничного профиля, а также компетентных органов Содружества и международных организаций.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Гуфтушуниди Сироҷиддин Муҳриддин бо ҳамтоҳои худ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ
Палатаи ҷамъиятии Русия барои никоҳи қалбакӣ ҷавобгарии ҷиноиро пешниҳод намуд
Дар Тоҷикистон тӯли як сол 114 ҷарроҳии пайвандсозии узвҳо гузаронида шуд
Коршинос: раҳбарияти кишвар дар таъини кадрҳо ба салоҳиятнокӣ афзалият медиҳад
Гумонбарии таксиронҳои тоҷик дар марги мухлиси “Зенит” дар Петербург
Манбаъ: Собиқ раиси Хатлон ояндаи наздик ваколатҳои аъзои Маҷлиси миллиро месупорад
Террористон дар Кобул мошини боркашро таркониданд
Сарони кишварҳои ОМ моҳи апрел дар Тошканд гирдиҳам меоянд
Ба 35 варзишгари тоҷик унвони “устоди варзиш”дода шуд
Хайрулло Мирсаидов: “Кишварро барои бехатариам тарк кардам”
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста