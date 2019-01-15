Смена главы самой крупной области Таджикистана - Хатлона, которую 14 января произвел президент Таджикистана Эмомали Рахмон, была непрогнозируемой для многих экспертов и политологов. Многих удивил тот факт, что впервые за годы независимости Таджикистана главой южной области назначен выходец из севера страны.

Глава государства сменил главу Хатлонской области Давлатшоха Гулмахмадзода и на его место назначил уроженца Согда 53-летнего Курбона Хакимзода, ранее занимавшего пост главы Госкомитета землеустройства и геодезии Таджикистана.

По мнению таджикского политолога Абдугани Мамадазимова, назначение Курбона Хакимзода главой Хатлонской области имеет три причины.

Во-первых, считает политолог, бывший руководитель области своей «недоброкачественной научной работой (диссертацией) дискредитировал не только себя, но и ряд топ- менеджеров во властных структурах».Напомним, сетевое сообщество «Диссернет» в апреле прошлого года обвинило в плагиате председателя Хатлонской области Давлатшоха Гулмахмадзода, который защитил кандидатскую диссертацию на тему «Управление земельными ресурсами трудоизбыточного региона в условиях аграрной реформы (на материалах сельского хозяйства Таджикистана)» в декабре 2009 года.

Тогда помощник главы Хатлонской области журналистам заявил, что обвинение «Диссернета» не соответствует действительности.

«Все, что написано экспертами ложь и клевета. Спустя 9 лет обвинить человека в плагиате – это дело рук недоброжелателей», - сказал он. Тогда сам Гулмахмадзода не стал комментировать публикацию «Диссернета».

Во вторых, по мнению политолога Мамадазимова, приход опытного агронома-геодезиста в руководство Хатлонской области, знающего изнутри все недостатки и неиспользованные ресурсы, свидетельствует о том, что руководство республики особо озабочено выходом из оборота огромной площади сельхозугодий, особенно в «главной житнице» (Хатлонской области) республики.

«Теперь перед новым руководством области стоит сложная задача в кратчайшие сроки пустит вновь в оборот десяти тысяч гектаров земли под разные сельхоз культуры», - отметил он.

В третьих, считает эксперт, назначение в руководстве одной области выходца из другой области свидетельствует о том, что политическое руководство Таджикистана «начинает рушить местническо-провинциальную ментальность в головах региональных чиновников и переходит от лояльности к высокой компетентности в назначениях районных и областных чиновников».

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