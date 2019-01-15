В центре Петербурга в массовой драке с мигрантами в ночь с 5 на 6 января погиб 32-летний болельщик футбольного клуба «Зенит», сообщают «Невские Новости».

Сообщается, что молодой человек и трое его друзей вступили в перепалку с таксистом из Таджикистана возле «Контакт-бара» на Садовой улице. Мигрант позвонил землякам и через 10 минут к нему на помощь приехали несколько человек.

Между фанатами «Зенита» и таджикистанцами завязалась драка. В потасовке молодой человек упал, а приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. По предварительным данным, причиной смерти 32-летнего мужчины стала травма головы и кровоизлияние в мозг.

Ко времени прибытия полиции большая часть участников драки разъехалась. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и ищут участников конфликта.

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