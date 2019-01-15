В районе комплекса Green Village в центре Кабула, который популярен у иностранцев, 14 января произошел мощный взрыв: взорвался грузовик, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на Tolonews.

В МВД говорят, что ранения получили не менее 90 человек, погибли четверо. По данным Минздрава, раненых 93, в том числе 24 ребенка и 24 женщины. В МВД уточнили, что среди убитых - трое военнослужащих и один гражданский.

Большинство получивших травмы - мирные жители. От взрыва пострадали также близлежащие дома. В этом районе расположены иностранные НКО и живут много иностранцев. Комплекс, расположенный в 40 минутах ходьбы от аэропорта Кабула, является защищенной и охраняемой зоной и популярен среди иностранных бизнесменов и экспатов.

Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш на своей странице в Facebook назвал взрыв терактом.

Теракт произошел на фоне попыток американцев договориться с талибами о прекращении войны. В начале года был подготовлен проект мирного соглашения между «Талибаном» и США, который предполагает вывод иностранных войск с территории страны в течение 18 месяцев. На прошлой неделе двухдневные переговоры представителей американской администрации с талибами в Катаре, намеченные на 9 января, были отменены из-за разногласий по повестке.

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