Спасательными подразделениями КЧС при правительстве Таджикистана в 2018 году спасены около 150 человек. Об этом было сказано в ходе заседания коллегии по итогам деятельности КЧС в 2018 году, сообщает пресс-служба.

«С начала года спасательными подразделениями КЧС спасено около 150 человек, оказана помощь более 600 пострадавшим при стихийных бедствиях. Специальной техникой КЧС были доставлены строительные материалы 24 городам и районам республики, пострадавших от стихийных бедствий», - отмечает пресс-служба.

За прошедший год были выявлены 1136 опасных участков и переселены более 200 человек в безопасные места.

Председатель Комитета генерал-лейтенант Рустам Назарзода подверг критике деятельность замначальников управлений в областях и городе Душанбе по работе с личным составом, в работе которых в 2018 году был допущен ряд ошибок.

165 ЧС в Таджикистане: стихия унесла жизни 17 человек

По данным КЧС, за 11 месяцев прошлого года в Таджикистане в результате стихийных бедствий погибли 17 человек (в 2017 году - 31). В основном, при камнепадах и селевых потоках.

За отчетный период на территории страны произошло 165 чрезвычайных происшествий природного характера, причем, 21 из них нанесли большой материальный ущерб народному хозяйству.

Вследствие несоблюдения правил техники безопасности во время купания, в реках и озёрах погибли 118 (в 2017 году-160) человек. Из них 45 несовершеннолетних. Спасателями КЧС спасены 50 человек.

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