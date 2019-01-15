Первый в мире парусник, полностью сделанный из пластика, в этом месяце отправится в плавание из Ламу, Кения, в Занзибар, Танзания. Об этом сообщают представители Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). По пути судно сделает несколько остановок: его экипаж расскажет местным жителям о вреде, который пластиковые отходы наносят окружающей среде, передает Служба новостей ООН.
На строительство 9-метровой лодки ушло 10 тонн пластика, в том числе – тысячи выброшенных шлепанцев. Судно будет ходить под названием Флип-флопи – от английского «flip flops», шлепанцы. Создатели парусника, активисты из Кении, говорят, что хотят не просто привлечь внимание к проблеме загрязнения морей и океанов, но и продемонстрировать, что пластиковые отходы можно перерабатывать и эффективно использовать в производстве.
"Флип-флопи" – доказательство того, что мы можем жить по-другому. Она напоминает нам о том, что мы срочно должны пересмотреть методы производства, использования и переработки пластиковых изделий одноразового использования", – говорит Джойс Мсуйя исполнительный директор ЮНЕП, которая поддерживает этот смелый инновационный проект.
За прошедшие годы в мире произвели около 9 миллиардов тонн пластиковых изделий, и лишь 9 процентов из них удалось пустить на переработку. Пластик, оказавшийся в океане, представляет серьезную угрозу для морских экосистем, рыбной промышленности и экономического развития в целом. Многие страны уже приняли законы, ограничивающие или запрещающие использование пластиковых пакетов и других одноразовых изделий из пластика.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Садамаи ҳавопаймои аз Қирғизистон парвозкарда дар Эрон
Прокуратураи генералӣ муноқиша дар Хоруғро тафтиш мекунад
Раиси Кумитаи давлатии идораи замин раиси вилояти Хатлон таъин шуд
Кӯчаи дуюми марказии Душанбе аз маршруткаҳо холӣ мешавад
Қарздори асосӣ аз нерӯи барқ аҳолӣ дониста мешавад
“Марзҳои мамну(ъ)”-и буҷетҳои маҳаллӣ – 3: Шаҳрвандон ҳам фаъол нестанд. Чаро? (чандрасонаӣ)
Бовар кун, аммо бисанҷ! Оё метавонед навори бофтаро фарқ кунед?
Сеяки лоиҳаҳои сармоягузории дар Тоҷикистон амалишаванда кумаки бебозгашт аст
Маҳдудияти ҳаракати мошинҳои боркаш дар роҳи Душанбе - Чаноқ
Сохтмони тарабхонаҳои бразилиягӣ, туркӣ ва миллӣ дар Душанбе
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста