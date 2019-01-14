В Душанбе прибыла первая партия из 30 микроавтобусов, предназначенная для перевозки пассажиров из столицы в районы республиканского подчинения и Хатлонскую область.
Компания «Asia Express» пополнила свой автопарк новыми южнокорейскими автобусами малого класса Hyundai County.
"В апреле 2017 года казахская компания Allur Group при содействии экспортной страховой компании Kazakh Export и посольства Казахстана в Таджикистане, подписала соглашение с «Холдингом Азия Групп Таджикистан», в рамках которого в Душанбе будут поставлены автомобили известных мировых марок казахстанской сборки, предназначенные для обновления таксомоторного и пассажирского парка Душанбе. Эти автобусы приобретены в рамках данного соглашения и будут курсировать из столицы в города и районы РРП, а также Хатлона", - сообщил "АП" замдиректора компании «Холдинг Азия Групп Таджикистан» Султон Камолов.
По словам Камолова, в настоящее время в столичный автовокзал «Asia Express терминал» доставлены 30 автобусов. Водители для первой партии машин уже выбраны на конкурсной основе. В феврале в Душанбе прибудут еще 30 машин. Всего же, согласно договору, казахстанские производители отправят в Таджикистан поэтапно 300 автобусов этой марки.
"В дальнейшем мы готовы принять водителей для новых автобусов. Данная модель, разработанная ведущим корейским производителем, адаптирована под городские или пригородные маршруты. В целом Hyundai County характеризуется как экономичный, выносливый и практичный автобус с довольно высоким уровнем комфорта и широкими возможностями", - сообщили в «Asia Express».
В настоящее время, помимо новых микроавтобусов, компания «Asia Express» имеет в своем распоряжении 300 легковых автомобилей - такси марки JAC, «Peugeot», КИА и «Тойота», а также 40 немецких автобусов MAN.
Автобусы «MAN» с марта текущего года компания намерена направить на международные рейсы в города Узбекистана, Казахстана и России, их места на внутренних маршрутах займут ХHyundai County.
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