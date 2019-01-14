В Душанбе при поддержке компании Tcell прошла презентация двух альбомов национальной этнической музыки – «Зебоипарасти» и «Орифона».
«Зебоипарасти» - это объемный музыкальный проект, который представляет собой сборник песен и инструментальных произведений ярких известных представителей таджикской музыкальной культуры. Работа над альбомом продолжалась 2 года под руководством музыкального продюсера Фируза Шабдолова. В альбом вошли произведения знаменитых исполнителей Республики Таджикистан: Далера Назарова, Икбола Завкибекова, Улфатмо Мамадамбаровой, Бахтибегим Орифовой и Мародбахт Файзовой.
Компания Tcell оказала поддержку музыкальному проекту «Зебоипарасти» в рамках социальной ответственности. Как социально ответственная компания, Tcell стремится к сохранению национальных культурных традиций.
«Tcell с радостью стал партнером в реализации проекта. Компания Tcell приветствует культурные проекты, ведь выражение своего искусства, своих традиций – очень важная часть жизни любого человека. Благодаря таким проектам, традиционная музыка будет вызывать уважение и интерес и у молодежи, передаваясь таким образом из поколения в поколение», - говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.
Уникальность альбома «Зебоипарасти» заключается в артистах, которые исполнили свои композиции. Несмотря на преклонный возраст многих участников, они старательно отбирали и записывали лучшие национальные композиции для альбома, создав альманах музыки горного Таджикистана. Запись участников альбома велась на Памире, в Душанбе, в Варзобском Ущелье, в Москве и в Алма-Ате.
На презентации альбома с композициями выступили Самандар Пулодов, Икбол Завкибеков и группа «Шамс», Мародбахт Файзова. Далер Назаров выступил с приветственным словом и представил публике свой новый альбом «Орифона».
Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.
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