Батальон беспилотной авиации будет сформирован к середине 2019 года в составе военной базы в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа РФ.
«В состав нового подразделения войдут роты малой и ближней дальности, вооруженные комплексами с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10», «Леер-3» «Элерон», «Гранат» и «Тахион». Также в состав батальона войдет отряд большой дальности, оснащенный комплексом с БЛА «Форпост». Новое подразделение повысит боевые возможности военной базы по ведению разведки, корректировке огня артиллерийских и танковых подразделений», - сообщает пресс-служба.
Напомним ранее Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Россия будет укреплять военную базу в Таджикистане, пока не будет урегулирована ситуация в Афганистане.
Также Путин отметил, что правительство в Кабуле вряд ли контролирует хотя бы две трети страны.
"Мы считаем, что урегулирование ситуации в Афганистане возможно исключительно путем договоренностей между всеми сторонами политического процесса в самом Афганистане. Ну, а до этого мы вынуждены будем укреплять нашу военную базу в Таджикистане", - сказал Путин.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база - крупнейший военный объект РФ за пределами страны. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре.
Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, российское военное соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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Предприниматель48
Беспилотная авиация??? Кажется слишком громко сказано.... Больше похоже на кружок "Юный Техник" или "Умелые руки"...