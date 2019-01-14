Три столичных аэропорта проверяются после анонимных звонков с угрозами минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Сотрудники спецслужб проверяют все помещения и терминалы в Домодедово, Внуково и Шереметьево. Эвакуация людей из аэропортов пока не планируется.
В свою очередь "Интерфакс" передает, что сегодня также поступил анонимный звонок о минировании ТЦ "Охотный ряд".
Из крупного торгового комплекса вывели около 500 человек, все магазины и кафе тоже будут проверены.
""Комсомольская правда" отмечает, что в подавляющем большинстве случаев такие анонимные звонки о якобы заложенных в помещениях бомбах оказываются ложными. Так, около месяца назад неизвестные "заминировали" девять московских вокзалов. На графике движения поездов инцидент не сказался.
Садамаи ҳавопаймои аз Қирғизистон парвозкарда дар Эрон
Прокуратураи генералӣ муноқиша дар Хоруғро тафтиш мекунад
Раиси Кумитаи давлатии идораи замин раиси вилояти Хатлон таъин шуд
Кӯчаи дуюми марказии Душанбе аз маршруткаҳо холӣ мешавад
Қарздори асосӣ аз нерӯи барқ аҳолӣ дониста мешавад
“Марзҳои мамну(ъ)”-и буҷетҳои маҳаллӣ – 3: Шаҳрвандон ҳам фаъол нестанд. Чаро? (чандрасонаӣ)
Бовар кун, аммо бисанҷ! Оё метавонед навори бофтаро фарқ кунед?
Сеяки лоиҳаҳои сармоягузории дар Тоҷикистон амалишаванда кумаки бебозгашт аст
Маҳдудияти ҳаракати мошинҳои боркаш дар роҳи Душанбе - Чаноқ
Сохтмони тарабхонаҳои бразилиягӣ, туркӣ ва миллӣ дар Душанбе
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста