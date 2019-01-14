В сети полно фейковых цитат великих мыслителей и, пожалуй, чаще всего нелепые высказывания приписывают Омару Хайяму.
Вместе с нашими партнерами из «Спитамен Банка» мы решили собрать стихотворения, которые только приписывают поэту и его настоящие четверостишия, и дать вам возможность определить – где правда, а где ложь.
Подождите, пожалуйста, нашему сервису нужно загрузиться
Садамаи ҳавопаймои аз Қирғизистон парвозкарда дар Эрон
Прокуратураи генералӣ муноқиша дар Хоруғро тафтиш мекунад
Раиси Кумитаи давлатии идораи замин раиси вилояти Хатлон таъин шуд
Кӯчаи дуюми марказии Душанбе аз маршруткаҳо холӣ мешавад
Қарздори асосӣ аз нерӯи барқ аҳолӣ дониста мешавад
“Марзҳои мамну(ъ)”-и буҷетҳои маҳаллӣ – 3: Шаҳрвандон ҳам фаъол нестанд. Чаро? (чандрасонаӣ)
Бовар кун, аммо бисанҷ! Оё метавонед навори бофтаро фарқ кунед?
Сеяки лоиҳаҳои сармоягузории дар Тоҷикистон амалишаванда кумаки бебозгашт аст
Маҳдудияти ҳаракати мошинҳои боркаш дар роҳи Душанбе - Чаноқ
Сохтмони тарабхонаҳои бразилиягӣ, туркӣ ва миллӣ дар Душанбе
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
akmjrnxgk 1
Хоть, ваши сервисы и не загружаются никогда, попытаюсь ответить без теста.
Нигде не найдено его строчных афоризмов. В своих рубаях он придерживался четкой структуры стиха, которую Фицджеральд повторял в переводах, а впоследствии Румер, Державин и Северцев в переводах на русский язык.
Хайям писал стихи только в одной форме персидско-таджикской классической поэзии— в виде четверостиший—рубаи. Но интересно во всей этой истории то, что самый известный поэт в мире Омар Хайям по мнению некоторых ученых … не написал за свою жизнь ни единого стиха.
Вообще вся эта история с "открытием Хайяма" Фицджеральдом и бумом хайямомании - очень подозрительно смахивает на литературную мистификацию. Никаких стихов и изречений, написанных своей рукой, Хайям не оставил, а лишь математические и астрономические и философские труды. Лишь во второй половине 19 века тетрадь с его стихами попала в руки английского поэта Эдварда Фицджеральда.Якобы, его стихи передавались поколениями в устной форме на протяжении тысячи лет, что, согласитесь, весьма сомнительно. Лишь во второй половине 19 века тетрадь ЯКОБЫ с его стихами попала в руки английского поэта Эдварда Фицджеральда.
О том, что Омар Хайям писал стихи, мы находим свидетельства в ранних источниках. Младший современник Хайяма историк Абу-л-Хасан Бейхаки (1106 - 1174), также арабоязычный историк Джамал аддин Йусуф Кифти (1172 - 1231), арабоязычный теолог Абу Бакр Наджм ад-дин Рази (ум. 1256) упоминают об арабских стихах Хайяма и его четверостишиях на языке фарси. Сочинения этих авторов и донесли до нас самые ранние образцы поэтического творчества Омара Хайяма, сопровождаемые недвусмысленными характеристиками, как стихи вольнодумные, противоречащие важным установлениям ислама. Уже после его смерти ему стали приписывать многочисленные рубаи. Их количество постоянно росло, и к началу 20 века превысило 5000. Сегодня практически невозможно установить, какие из них на самом деле принадлежали Хайяму. Исследователи считают его автором 300-500 рубаи.
Тот, кто мир преподносит счастливчикам в дар,
Остальным - за ударом наносит удар.
Не горюй, если меньше других веселился.
Будь доволен, что меньше других пострадал.