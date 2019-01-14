Пассажирский Boeing 707, летевший из Бишкека, разбился в понедельник в окрестностях Тегерана, передает со ссылкой на Иранское телеграфное агентство АКИpress.

Крушение произошло в районе города Сафадашт в пригороде иранской столицы. На месте падения наблюдается густой дым, туда выехали экстренные службы — вертолет и более десяти машин скорой помощи.



«Мы уверены, что самолет не был пассажирским», — заявил Миджитаба Халиди, представитель агентства по чрезвычайным ситуациям.



По информации издания, самолет был грузовым и направлялся из Бишкека в город Кередж в пригороде Тегерана. На борту находились 10 членов экипажа, их судьба пока неизвестна.



По данным телеканала Press TV, в результате крушения погибли 10 человек.



В аэропорту «Манас» сообщили, что это был чартерный рейс Тегеран — Бишкек — Пайям, самолет вылетел из Бишкека в 07:16 14 января. Самолет не принадлежит Кыргызстану.



По данным агентства Фарс, которое близка к военному руководство, на самолете были 16 человек. Выжил один борт-инженер.