Специалисты составили рейтинг стран по уровню смертности от сердечно-сосудистых и иных заболеваний, вызванных неправильным питанием, пишет британская Daily Mail. Таджикистан вошел в десятку стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания.

Но хуже обстоят дела у Узбекистана: согласно рейтингу, тут самый высокий показатель смертности от неправильного питания. В Узбекистане на 100 тысяч населения жертвами вредных пищевых привычек стали 394 человека, отмечает издание.

На втором и третьем местах антирейтинга расположились Туркменистан и Кыргызстан.

В десятку, кроме Таджикистана, вошли Украина, Молдова, Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Россия.

В Западной Европе худший показатель у Германии.

Главные ошибки в питании таджиков

Эндокринолог и диетолог Азиза Музафарова рассказала "АП" о главных ошибках в питании, который совершает почти каждый второй любитель национальной таджикской кухни. И дала советы, как спасти свое здоровье.

Во-первых, следует ограничить или полностью исключить хлеб и другие хлебобулочные изделия из белой муки с низким содержанием клетчатки, который приводит к ожирению и росту болезней сердца.

Лепешки из белой муки, оказывается, вредны

Если хлебобулочные изделия и употреблять, то только с высоким содержанием отрубей – пшеничных, ржаных, льняных, гречишных или овсяных.

Нерастворимая клетчатка, из которой состоят отруби, не усваивается организмом; она буквально «соскребает» все ненужное со стенок кишечника, ускоряя пищеварение и повышая метаболизм.

Во-вторых, если вы следите за своим здоровьем и фигурой, желательно также исключить все калорийные блюда, которыми изобилует наша национальная кухня – манту, плов, самбуса, курутоб, атала и другие. Если сильно хочется, то можно позволить себе изредка. Например, раз в неделю, и снизить порции. Скажем, съедать не 10 мантушек, а две-три.

А при приготовлении коронного блюда таджиков – плова, не использовать бараний жир и мясо выбирать не сильно жирное.

И помните правило: раз устроили себе гастрономический праздник в виде плова или манту, то соблюдайте суточную норму калорийности. Остальную часть дня лучше ограничиться легкими блюдами из овощей, советует диетолог.

В случае, если у человека лишний вес, то ему полностью стоит отказаться от сладкого и газированных напитков, кроме минеральной воды.

Pandaland.kz

Полностью, значит, полностью – никаких исключений в виде «всего одной конфетки» или глоточка колы.

Кстати, людям с нормальным весом сладкие газированные напитки все же тоже лучше устранить из своего рациона.

Что тогда вообще можно есть?

Диетолог Азиза Музаффарова советует употреблять больше молочных и кисломолочных продуктов, яичный белок, свежие фрукты, овощи и свежевыжатые соки (никаких пакетированных), пить воду в соответствии со своим весом, а также устраивать разгрузочные дни. Людям с нормальным весом - раз в неделю, а тем, у кого имеется лишний вес, хотя бы несколько раз в неделю.

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